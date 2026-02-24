Lara Guerra 24 FEB 2026 - 01:00h.

'Proyecto Sistiaga' llega con una nueva entrega en la que Jon Sistiaga descubre la historia de tres personas transgénero, todas ellas diferentes entre sí pero con un camino que ha culminado en profunda felicidad y bienestar por mostrarse como verdaderamente han sido toda su vida. Esta es la historia de Jes Hardy Mathews, quién cambió su vida completamente solo desde otro país.

En primer lugar, Jes siente que no hay tanta visibilidad entre hombres que cambian a mujeres frente al contrario: "No quiero quitar la de nadie pero en hombres trans hay menos". El invitado vivía en Carolina del norte, su infancia fue agradable, donde disfrutaba del campo, ir a pescar...en general una infancia agradable".

Sobre sus primeras sensaciones, Jes recuerda que desde pequeña se ha percibido a sí mismo como hombre, persona masculina pero al ver su cuerpo no le encajaba. Además, menciona que le encantaba el tiro con arco y que alguien le dijo que tendría que dejar de hacerlo cuando le creciera el pecho; sin embargo ahí fue cuando él dijo "no puede ser".

Jes Hardy, sobre vivir en España: "Aquí las personas son más abiertas y la calidad de vida"

En Estados Unidos tuvo malas experiencias lo que le llevó a hacer su transición en España: "Un motivo es la seguridad vital, allí no es ni sido un sitio amable con la diversidad, también por la razón económica porque allí no es posible ir a un centro que te acompañe en el proceso".

Por último, en relación a Estados Unidos y el gobierno de Trump, Jess asegura que "en España es un buen lugar, se está maravilloso. Aquí las personas son más abiertas y la calidad de vida en general es mejor. Aquí hay pretensiones legales que prohíbe discriminar, agredir...más seguridad vital y opciones para recurrir si pasa algo".

Con la llegada de Trump, Jes confiesa que "tengo cierto miedo si quiero ver a mi madre. Se han hecho muchos pasos como quitar la oficina de igualdad, diversidad e inclusión y se ha proclamado que solamente reconoce mujer y hombre. Las pocas cosas que se habían logrado anteriormente pues ya no existen, es ligada a discriminar a personas por su orientación sexual".