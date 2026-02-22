Cuarto Milenio 22 FEB 2026 - 21:30h.

El criminólogo Vicente Garrido ha analizado los detalles del hallazgo de seis cadáveres en extrañas circunstancias

El vídeo de un murciélago zorro gigante provoca debate en 'Cuarto Milenio': ¿IA o imagen real?

Compartir







El pasado 2 de febrero tres personas eran halladas muertas en el patio de un albergue privado del Paso de Petrohan, en el noroeste de Bulgaria. Las primeras pesquisas hablaban claramente de asesinato y prácticamente desde el principio hubo tres sospechosos en el punto de mira.

Desde ese momento los agentes desplegaron un amplio dispositivo para tratar de localizarles y, tras seis días de búsqueda, el pasado 8 de febrero se recibía el aviso de un ciudadano que había encontrado a los sospechosos muertos en una autocaravana cerca del pico Okolchitsa.

Existen todo tipo de escenarios posibles sobre lo que ocurrió, pero la hipótesis más clara de los investigadores habla de un suicidio colectivo en el caso de las tres primeras muertes.

Vicente Garrido, criminólogo, psicólogo y perfilador, ha regresado por todo lo alto a ‘Cuarto milenio’ y lo ha hecho analizando uno de los casos más perturbadores de las últimas semanas:

“Yo creo que la hipótesis más plausible es la de que se trata de un suicidio colectivo pactado. Primero aparecen tres muertos, días más tardes los otros tres. Entre estos tres últimos está el líder espiritual Kalushev además de un niño con las manos entrelazadas. No hay signos de lucha en ninguno de ellos, si intentan matarte como mínimo te defiendes, en esas muertes había sumisión o aceptación de esa muerte inminente”.