BerlínLa clausura de la Berlinale se ha convertido en un acto de denuncia del genocidio en Gaza. El premiado director palestino sirio Abdallah Al-Khatib subió al escenario con pañuelo y bandera palestinos y acusó a Alemania de ser cómplice de Israel en el genocidio de Gaza. La polémica ha acompañado al certamen por las críticas de artistas como Tilda Swinton o Javier Bardem a la tibieza del Festival.

El primer día de esta 76 edición de la Berlinale, su director Wim Wenders dijo que el cine debía separarse de la política y eludió apoyar la causa palestina en Gaza. Su decisión provocó protestas y ausencias. Ahora, en la clausura y entrega de premios es la bandera palestina quien toma el escenario.

La censura de las autoridades turcas contra una pareja de artistas, la película ganadora del Oso de Oro

Este sábado 21 de febrero, el festival otorgó La otra gran ganadora de la 76 edición de la Berlinale fue la dura y humana ‘Queen at Sea’, de Lance Hammer, que trata sobre cómo se enfrenta una familia a la demencia de la madre y que se llevó dos premios: el Premio del Jurado y el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto para los británicos Tom Courtenay y Anna Calder-Marshall, que emocionaron a todos con sus trabajos.

Otro británico, el cineasta Grant Gee, recibió el Oso de Plata a la mejor dirección por la estética ‘Everybody Digs Bill Evans’, sobre el legendario pianista de jazz, y la actriz alemana Sandra Hüller fue premiada como mejor intérprete principal por su espectacular trabajo en el drama histórico ‘Rose’, película en la que simula ser un hombre.

La película ganadora del Oso de Oro trata de la censura de las autoridades turcas contra una pareja de artistas, una producción que es "como una premonición aterradora, una mirada hacia un futuro cercano que también podría ocurrir en nuestros países", según el presidente del jurado internacional del festival, Wim Wenders.

Intentos de apaciguar las críticas

Fue precisamente el guionista alemán, que fue criticado dentro y fuera del festival por periodistas, actores y otros cineastas desde que en la rueda de prensa del jurado afirmara que el cine se tiene que mantener al margen de la política, quien destacó el mensaje, de carácter político, de la cinta.

Wenders quiso aprovechar la gala de entrega de premios para pedir unión a "activistas, cineastas y periodistas" para hacer frente al «mundo maravilloso, aterrador y fuera de control en el que vivimos».

El Oso de Oro al filme más político de los que estaban en competición, ‘Yellow Letters’, del cineasta turco-alemán Ilker Çatar, que cierra una edición marcada por las críticas contra el festival y contra el presidente del jurado, por su silencio ante el genocidio en Gaza.