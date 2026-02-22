¿Por qué los depósitos extranjeros pagan una rentabilidad más alta?

Marta Egea 22 FEB 2026 - 10:00h.

La mayor rentabilidad puede deberse a otros factores como el riesgo que se va a asumir al invertir en ese banco

Préstamos rápidos de consumo: cuándo sí, cuándo no y qué alternativas hay

Muchos ahorradores españoles miran fuera del país para intentar sacar algo más de rendimiento a sus ahorros. La situación de tipos bajos, sobre todo en cuentas a la vista o depósitos en España, ha dejado a cientos de miles de consumidores con rentabilidades que apenas cubren la inflación. Según datos recientes del Banco de España, los hogares mantienen más de 900.000 millones de euros en cuentas sin apenas interés con una remuneración media cercana al 0,14% TAE.

Pero, sin necesidad de salir de la Unión Europea, hay bancos en países como Alemania, Italia o el Este europeo que ofrecen a los ahorradores tipos bastante más atractivos. Pero, ¿cuál es la razón de por qué esos depósitos extranjeros pueden ofrecer mejores rentabilidades?

La estructura del mercado bancario y la competencia

Uno de los factores más citados por analistas financieros es la estructura del mercado bancario en cada país. En España, el sector está relativamente concentrado en unos pocos grandes bancos que dominan gran parte de los depósitos y créditos. Esa concentración reduce la presión competitiva para subir los tipos que pagan por los depósitos.

En cambio, en otros mercados europeos más fragmentados existe una necesidad constante de captar liquidez para financiar su actividad. Cuando hay más competencia por los fondos de los ahorradores, las entidades tienden a ofrecer tipos más altos para atraer dinero.

Esta dinámica se ve también en plataformas que permiten comparar depósitos de bancos europeos: muchos productos extranjeros superan la media de los bancos españoles precisamente por ese impulso competitivo.

Diferencias en las políticas monetarias y expectativas de tipos

A pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) fija los tipos de interés básicos para toda la zona euro, la transmisión de esos tipos a los productos bancarios no es uniforme. Algunos países ven una traslación más rápida y completa de los incrementos (o de las subidas) del tipo de interés oficial a los depósitos, mientras que otros son más “lentos” o conservadores.

El resultado es que, en algunos mercados, los bancos han subido más o donde hay riesgos inflacionarios más altos, incorporan esa expectativa de tipos futuros en los que pagan hoy a los ahorradores, con depósitos con rendimientos más altos que los que se pueden encontrar en España.

Coste de financiación y margen de intermediación bancario

Los depósitos no son una fuente de ingresos para el banco. Son una fuente de financiación. La rentabilidad que ofrecen depende de cuánto el banco necesite esos fondos para prestar o para invertir en otros activos. En economías donde los bancos necesitan reforzar su base de depósitos, para poder sostener préstamos o financiar inversiones, es común ver tipos más altos para atraer más dinero.

Este fenómeno se enmarca en lo que se conoce como margen de intermediación bancaria: la diferencia entre lo que un banco cobra por los préstamos y lo que paga por los depósitos. Cuando el rendimiento de los préstamos es más alto el banco puede permitirse pagar más a los depositantes sin sacrificar su rentabilidad global.

En mercados donde los créditos son caros o hay mayor demanda de financiación, los bancos necesitan ofrecer condiciones de captación más atractivas, lo que se traslada en mayores tasas de interés para depósitos, incluso para no residentes.

Dinámicas de liquidez y normativa local

Algunos países necesitan atraer liquidez extranjera para equilibrar los déficits comerciales o reservas de divisas. En estos casos, los bancos pueden ofrecer tipos más altos por depósitos en moneda extranjera justamente como incentivo para que inversores internacionales quieran depositar su dinero allí.

Este tipo de movimiento se ve con frecuencia en mercados emergentes o en países que no tienen suficientes flujos internos de ahorro para financiar su sistema crediticio. Cuando un banco de un país extranjero ofrece tipos sustancialmente superiores, puede deberse a que valora la entrada de capital por encima de la media, compensando con rentabilidades más altas.

Asimismo, algunos países cuentan con normativas más laxas para la captación de depósitos internacionales, menor regulación sobre cuentas en moneda extranjera o incentivos fiscales, lo que hace también que atraigan dinero extranjero y empuja al alza los tipos ofrecidos.

Riesgo, prima y diversificación internacional

Es esencial entender que los tipos de interés no suben de forma aleatoria. Suelen estar relacionados con riesgos económicos, expectativas de inflación y riesgo país. Para entendernos, un banco que percibe mayor riesgo de impago o volatilidad económica suele pagar más para compensar a los depositantes por asumir ese riesgo. Esto quiere decir que, aunque algunos bancos extranjeros paguen más, también puede reflejar que se tiene un riesgo mayor. Se trata de una compensación.

Riesgo de cambio

Si el depósito de un banco extranjero está en una moneda diferente al euro, hay un elemento adicional: el riesgo cambiario. No significa que este cambio se traduzca a un riesgo más alto, pero cuando un banco ofrece mejores intereses por depósitos en otra divisa sí que puede estar compensando al depositante por ese riesgo.

Garantías y protección de depósitos

Un punto fundamental para cualquier ahorrador es la seguridad. En la Unión Europea, los depósitos están bajo el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de cada país, que generalmente protege hasta 100,000 euros por titular y banco. En la mayoría de los casos, un banco de la Unión Europea tiene el mismo respaldo que uno español.