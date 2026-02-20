El Supremo de EEUU tumba los aranceles de Trump: ¿Y ahora qué?

Beatriz Benayas 20 FEB 2026 - 20:37h.

El Supremo de EEUU rechaza la legalidad de gran parte de los aranceles de Trump.

Si Trump no logra esquivarlo como dice, la cifra que tendría que devolver Estados Unidos sería milmillonaria.

Compartir







Dardo contra una de las principales armas de Trump para negociar con el mundo: los aranceles. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha pronunciado este viernes en contra de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorgue al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos, en lo que supone la mayor derrota de Donald Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

"La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluye el Alto Tribunal, de mayoría conservadora, que por una mayoría de 6 a 3 ha respaldado la sentencia de un tribunal inferior que ya había sentenciado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad. Los jueces del Supremo Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh han expresado una opinión contraria.

De este modo, el Supremo rechaza la interpretación del Gobierno de que la IEEPA otorgaba al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados y que no está sujeto a las significativas limitaciones procesales de otras leyes arancelarias y subraya que la Casa Blanca debe "aducir una autorización clara del Congreso" para justificar su extraordinaria atribución de la facultad de imponer aranceles.

En este sentido, considera que la concesión de la IEEPA de la facultad de "regular... la importación" es insuficiente y recuerda que esta legislación de emergencia no contiene ninguna referencia a aranceles ni derechos, añadiendo que "hasta ahora ningún presidente ha leído la IEEPA para conferir tal facultad. No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluye.

El presidente estadounidense advirtió a mediados de enero de que si la Corte se pronunciaba en contra de las tarifas, sería "un completo desastre" que obligaría al país al reembolso de "billones" de dólares. Y ha reaccionado con furia a la decisión. Ha dicho avergonzarse de los jueces y ha dejado claro que los que ahora lo celebran dejarán de hacerlo pronto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Los aranceles globales anunciados por Trump en abril de 2025 fueron impugnados por una docena de estados de EEUU y por empresas estadounidenses que consideran que el presidente se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas citando la IEEPA, legislación que, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.

El Tribunal Supremo de EEUU, con una mayoría conservadora de 6 a 3, escuchó a principios de noviembre de 2025 los argumentos de la Administración Trump al respecto del caso, así como los de un tribunal federal que consideró que el mandatario había invocado indebidamente una ley de emergencia para imponer gravámenes a decenas de socios comerciales el pasado mes de abril.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

A finales del pasado mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional había dictaminado que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria.

La resolución del Supremo estadounidense abre ahora la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.

La Cámara de Comercio de EEUU espera reembolsos arancelarios "significativos" para pequeñas empresas

La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha celebrado la decisión de la Corte Suprema del país en contra de la legalidad de los aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump y ha expresado su confianza en que los reembolsos de los gravámenes ahora invalidados serán significativos para los pequeños importadores estadounidenses, lo que contribuirá a un mayor crecimiento económico en 2026.

"La decisión de la Corte Suprema es una buena noticia para empresas y consumidores", ha resumido Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo y director de políticas de la Cámara de Comercio de EEUU, para quien los reembolsos rápidos de los aranceles invalidados "serán significativos" para los más de 200.000 pequeños importadores en este país y contribuirán a un mayor crecimiento económico este año.

"Alentamos a la Administración a aprovechar esta oportunidad para reestructurar la política arancelaria general de una manera que genere un mayor crecimiento económico, mayores aumentos salariales para los trabajadores y menores costes para las familias", ha añadido.

148.000 millones de euros recaudados

Si Trump no logra esquivarlo como dice, la cifra que tendría que devolver Estados Unidos sería milmillonaria. Gran parte de lo recaudado al centenar de países a los que Trump declaró la guerra arancelaria hace casi un año imponiendo gravámenes del 15 al 60 por ciento a las ventas procedentes desde Canadá a China pasando por África y Europa.

Aunque Estados Unidos no da cifras oficiales aún, los economistas calculan que estamos hablando de más de 148.000 millones de euros recaudados y ya antes de la decisión del Supremo había empresas pendientes de reclamar su dinero, sobre todo del textil, electrónica y automóvil.

La factura es grande y las cifras dicen que a Trump no le ha salido a cuenta porque él declaró la guerra comercial pretendiendo vender más de lo que compra, reducir su déficit y resulta que el último mes con datos, ese déficit comercial fue del 32%, 766.000 millones. Así que no ha conseguido el objetivo y encima podría salirle caro.