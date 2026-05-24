Menos perfección y más realidad: el giro en redes hacia un estilo de vida más auténtico y sin filtros

Marta Egea 24 MAY 2026 - 09:00h.

Las redes sociales empiezan a cansarse de la perfección constante después de años de vidas idealizadas y rutinas imposibles, se busca autenticidad

Ni gym ni dietas extremas: el cambio silencioso en el bienestar que está ganando fuerza en 2026

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Las redes sociales parecen funcionar bajo una norma no escrita: enseñar únicamente la mejor versión de la vida. Cafés perfectamente colocados, escritorios impecables, cuerpos siempre tonificados, relaciones felices, viajes constantes y rutinas productivas imposibles de sostener en la realidad. Parecen escaparates donde todo es perfecto, ordenado y bajo control. Pero algo está cambiando.

Cada vez más usuarios se muestran agotados frente a esa perfección permanente. Poco a poco, está imponiéndose otra tendencia: menos filtros, menos postureo y más autenticidad. Ahora se habla de ansiedad, se muestra una casa real, se comparte un mal día o se aparece sin maquillar y sin filtros sin percibirse como algo negativo. Para muchos creadores de contenido, mostrarse reales se ha convertido en la nueva forma de conectar con un público cansado de esa aspiración inalcanzable.

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Este cambio no ha sido algo casual, expertos en psicología, comunicación y redes sociales llevan tiempo advirtiendo del impacto que tiene la exposición constante a estilos de vida idealizados. Ahora, después de tantos años persiguiendo una perfección imposible, las redes parece que están girando hacia algo más humano.

La era de la vida “perfecta”

En redes sociales nunca se ha mostrado una realidad completa, siempre se ha enseñado una parte y justo la que el creador quiere. Durante la última década, esta estética de la perfección comenzó a alcanzar niveles especialmente intensos. La vida cotidiana se empezó a transformar radicalmente. El desayuno tenía que ser bonito, no servía cualquier cosa. Había que compartir la rutina de ejercicio, y ésta debía ser inspiradora. Incluso cuando se descansaba, había que mostrar que se era productivo. Todo podía ser una publicación cuidadosamente preparada.

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El problema es que esa acumulación constante de imágenes perfectas acabó alterando la percepción de la realidad de muchas personas. Despertando más que nunca las comparaciones sociales y evaluándonos constantemente en función de la vida que muestran los demás. Si todo lo que se ve cada día son vidas aparentemente perfectas, es fácil sentir que la suya propia nunca está a la altura.

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El cansancio hacia la perfección constante

Lo interesante es que el cambio actual no surge únicamente por una cuestión estética. También tiene mucho que ver con el agotamiento emocional. Muchos usuarios ya no quieren consumir contenido excesivamente editado o artificial. Además, están completamente saturados frente al uso continuo de filtros, las vidas aspiracionales y los discursos permanentemente positivos. El público quiere ver vidas como las suyas.

Las redes sociales llevan años premiando la perfección visual, pero esa perfección ha hecho que el público se distancie emocionalmente de ese creador. Cuando más impecable parecía una vida, menos identificada se podía sentir mucha gente con ella. Es por esto que los contenidos más espontáneos como los videos sin una edición profesional, con confesiones emocionales, rutinas reales y accesibles o creadores que se muestran realmente vulnerables sin intentar convertir sus vidas en una estética perfecta funcionan muy bien.

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Durante mucho tiempo, ser influencer significaba proyectar una imagen aspiracional. Ahora, cada vez más creadores entienden que la autenticidad genera mucha más conexión que la perfección. Eso no quiere decir que las redes sociales hayan dejado de ser un escaparate. Pero sí que parece existir una necesidad creciente de mostrarse más humano. Las publicaciones sobre salud mental, agotamiento, problemas económicos o inseguridades personales reciben millones de visualizaciones precisamente porque rompen con esa sensación de artificialidad constante. El objetivo ya no es parecer perfecto, sino parecer cercano.

El rechazo hacia los influencers “demasiado perfectos”

Otro síntoma de este cambio es el creciente cansancio hacia ciertos modelos de influencers tradicionales que proyectan vidas excesivamente perfectas, aspiracionales o constantemente patrocinadas. Durante mucho tiempo, muchos creadores han construido su imagen alrededor de viajes de lujo, rutinas perfectas, cuerpos ideales y recomendaciones continuas de productos. Pero una parte importante de la audiencia ya empieza a percibir ese contenido como artificial, repetitivo y emocionalmente distante.

Además, la saturación publicitaria de muchos de estos perfiles ha contribuido mucho a este rechazo. Muchos usuarios sienten que las redes sociales se han convertido en una sucesión constante de anuncios disfrazados de vida cotidiana. Lo que antes parecía cercanía, ahora parece una estrategia comercial permanente propia de la teletienda.

Especialmente la Generación Z parece mostrarse más sensible hacia esta falta de autenticidad. Por eso, están creciendo perfiles mucho más espontáneos, vulnerables o imperfectos. Creadores que muestran sus luces y sus sombras hacen que los usuarios que los ven se sientan más identificados con ellos que con aquellos que mantienen una imagen permanentemente impecable. La autenticidad, incluso con imperfecciones, empieza a ser percibida como algo mucho más creíble y valioso que la perfección constante.

Lo peligroso es que esta autenticidad también puede terminar convirtiéndose en una estética más. Mostrar vulnerabilidad, enseñar imperfecciones o hablar de salud mental puede acabar funcionando como una estrategia de marca personal y que incluso lo “real” acabe siendo cuidadosamente pensado. Al final no hay que olvidar que las redes sociales siguen siendo espacios donde la atención funciona como moneda.