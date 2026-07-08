Montse Ávila 08 JUL 2026 - 16:12h.

El Gobierno ha sacado su propia línea de ropa ficticia para un spot: Dmocracia, aunque no esté a la venta.

Se trata de una campaña institucional para conmemorar los 50 años de democracia.

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El Gobierno ha sacado su propia línea de ropa ficticia para un spot. Dmocracia, una colección cápsula diseñada con motivo de la conmemoración de los 50 años de España en Libertad. Dos creadoras de contenidos son la imagen de esta iniciativa que, por supuesto, también ha abierto debate. A priori, el vídeo podría ser el de cualquier marca de ropa nueva para jóvenes.

Se trata de una campaña institucional para conmemorar los 50 años de democracia. Y esta ha sido la manera del Gobierno de acercarlo a la generación Z. Son tres prendas; camiseta, pantalón y sudadera. Y la intención es animar a posicionarnos a favor de los valores democráticos.

Y para ello, se ha usado el Congreso de los Diputados como escenario, algo que ha recibido múltiples críticas. Lo tachan de provocación y de un mal uso del dinero público.

El Ejecutivo se defiende alegando que es una manera de llegar a los jóvenes usando sus códigos. Las prendas no están a la venta. Son parte del mensaje 50 años después de la muerte de Franco. Esta campaña en redes sociales ya ha superado los 4 millones de visualizaciones y más del 70% eran menores de 35 años.