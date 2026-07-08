Código 10 08 JUL 2026 - 02:19h.

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'Código 10' ha sacado a la luz unas imágenes en las que aparece José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSOE de Galicia, junto a José Tomé, el expresidente de la Diputación de Lugo denunciado por presunto acoso sexual y que acabó dimitiendo.

Unas fotografías que van a dar mucho de qué hablar, y más después de que Besteiro aparezca al lado de alguien que está siendo acusado por un total de seis mujeres por presunto acoso sexual.

Pero la información del programa de Cuatro no se ha acabado ahí: a Laura Vila, denunciante de José Tomé por presunto acoso sexual, se le han unido cinco mujeres más que han presentado denuncia. Y, como bien ha informado Nacho Abad, el señor Tomé pidió que se archivara el caso y "la Justicia le ha dicho que se vaya a pastar": "Le ha dicho que va a citar a las nuevas testigos, a las nuevas víctimas, para que cuenten cómo él las acosaba".

Cinco mujeres dispuestas a declarar ante el juez, según 'Código 10'

Por último, 'Código 10' ha revelado la citación de las cinco nuevas mujeres, con declaraciones testificales acordadas por el Ministerio Fiscal y de sus testigos: "Y que una vez identificadas sean citadas para su declaración como testigos en estas dependencias".

Es por ello que todo apunta a que estas cinco mujeres están dispuestas a declarar ante el juez sobre el presunto acoso sexual de José Tomé.