Código 10 01 JUL 2026 - 01:30h.

Juan Luis Galiacho analiza la investigación sobre José Bono y si podría acabar en el banquillo: "Se ha pasado de faena"

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Estados Unidos estaría ultimando una investigación secreta sobre corrupción en República Dominicana que salpica de manera directa a José Bono, según Vozpopuli, entre otros medios. Hay que recordar que si hay un periodista que ha investigado sobre José Bono es Juan Luis Galiacho, director de 'El Cierre Digital', quien ha explicado en 'Código 10' todas las claves de esta investigación que ha abierto EEUU sobre el que fuera presidente de Castilla-La Mancha durante más de veinte años.

En primer lugar, Galiacho ha dejado claro que a pesar de que José Bono siempre se ha "escabullido muy bien", en este caso "se ha pasado de faena": "A pesar de que sea buen matador...".

El periodista señala como el origen de la investigación todo el tema de Venezuela: "Su primera investigación viene de ahí. En Venezuela, el embajador que había ahí era Raúl Morodo, compañero de José Bono e investigado por la Audiencia Nacional. Morodo es la pieza de Bono".

Nacho Abad le ha preguntado a Galiacho lo siguiente: "¿José Bono puede acabar Bono en un banquillo?", a lo que Galiacho ha apuntado que "poco a poco, el cerco a Bono es cada vez mayor".

"¿Dónde tiene la residencia fiscal Bono?"

Además, Juan Luis Galiacho ha respondido si Bono ha hecho o no mucho dinero en Venezuela: "Sí... en República Dominicana es asesor de una empresa. Gana mucho dinero y se compra pisos". Por último, el periodista ha lanzado una pregunta al aire: "¿Dónde tiene la residencia fiscal Bono? No sabemos si en España o en República Dominicana. Si eres un ciudadano español y tienes bienes fuera de España los tienes que declarar".