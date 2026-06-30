Código 10 30 JUN 2026 - 23:43h.

Andrea de la Torre lanza nuevas acusaciones sobre el caso Koldo ante el micrófono de 'Código 10': ¡no te lo pierdas!

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'Código 10' ha conseguido en exclusiva una de las declaraciones más buscadas. Por primera vez, Andrea de la Torre -pareja de José Luis Ábalos- ha atendido a las cámaras del programa de Cuatro, desvelando todo acerca del 'caso Koldo' y defendiendo al exministro de Transportes.

"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cita a José Luis en los jardines de Moncloa y le cuenta que están investigando a Koldo. Es decir, el primero que se entera es el Presidente", asegura Andrea de la Torre.

Además, la pareja de Ábalos confiesa que su cese fue "un momento bastante extraño": "Pedro Sánchez decidió meterle en las listas como diputado. Tras las primeras detenciones, a él de cara al público le pedían que dejase el acta, pero realmente le estaban ofreciendo otras cosas por parte del Gobierno para ayudarle económicamente".

Es ahí donde cuenta que Ábalos "recibe por parte de Santos Cerdán la oportunidad de cobrar a través de ciertos medios de comunicación, de una consultora vinculada a Pepe Blanco y le ofrecen también el pago de los honorarios de sus abogados para este mismo procedimiento por el cual está ahora mismo en prisión".

Pero las palabras de la pareja de José Luis Ábalos no acaban ahí: "A lo mejor hay más personas a las que se les está ofreciendo dinero a cambio de su silencio y de que no digan qué es lo que estaban haciendo y para quién trabajaban".

Santos Cerdán, el "cerebro de la campaña que ha sufrido Ábalos"

Andrea de la Torre señala también a Santos Cerdán como el "cerebro de la campaña que ha sufrido José Luis durante años, para perjudicarle y pareciera que todo tenía que ver con él".

¿Quieres ver el resto de la entrevista, en donde Andrea de la Torre cuenta cómo ha sido su encuentro con él hace nada y lo que piensa en estos momentos José Luis Ábalos? ¡Dale play al vídeo y no te pierdas nada!