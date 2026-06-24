Miguel Salazar Madrid, 24 JUN 2026 - 00:38h.

Compartir







Susana Díaz y Jorge Buxadé han protagonizado un tenso momento en 'Código 10' tras contar el programa la última hora del registro en el Ayuntamiento de Soria. La Guardia Civil investiga el consistorio municipal y ha detenido a seis personas en el marco de una investigación que está bajo secreto de sumario.

Susana Díaz se defiende al escuchar a Buxadé

El motivo del registro han sido unos presuntos delitos de blanqueo de capitales. "La señora Susana Díaz, en su voluntad de blanquear la comisión de delitos, intenta atacarme", le lanza Buxadé como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La expresidenta de la Junta de Andalucía no duda en defenderse ante las acusaciones que escuchaba del eurodiputado. "No blanqueo absolutamente nada, salí blanca como una patena del Gobierno de Andalucía, porque salí limpia, cosa que no puede decir su partido en Andalucía", le traslada en el programa de Cuatro.