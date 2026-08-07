Marruecos, el socio fiable, nunca colabora para que los menores regresen con sus familias

Daniel Montero 07 AGO 2026 - 14:30h.

Marruecos nunca colabora con España en la localización de los padres y así obliga a que se tengan que quedar en España.

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Se ha convertido en una de las imágenes de esta crisis, la de cientos de menores, solos y desatendidos que pasan la noche a las puertas de la comisaría de Ceuta ¿Qué está pasando con ellos? Lo analizamos.

La realidad es que la ciudad está completamente saturada. En las semanas anteriores al salto en Ceuta se filiaron en la ciudad autónoma 600 menores no acompañados, lo que supone que cuando se produce el salto del día 31, los medios de atención están ya saturados.

Lo que dice la normativa es que los niños son responsabilidad de la Administración desde el momento que se tiene conocimiento de su llegada. Lo que están haciendo es no filiar a los menores, no registrarlos ,hasta que no haya una plaza para ellos o un recurso asistencial en algún centro. Eso evita que haya posibles denuncias por desatenderlos, porque a los ojos de la administración no existen. Y por eso no tenemos todavía un censo oficial de menores, aunque las ONG dicen que son miles.

Aunque todos podemos ver en las imágenes que Ceuta está completamente repleta de niños sin sus padres, las ONG los cifran por encima de los 4.500 pero los servicios asistenciales no tienen una cifra oficial porque la mayoría de ellos no existen todavía de forma oficial para nuestro sistema. Dice la ministra que son 1.342 menores. Pero eso son solo los que se han inscrito. Es decir, los que tienen plaza asistencial.

Lo que dice la ley del menor es que el interés de esos niños, el interés máximo, es estar con sus familias. Es lo que se llama la reunificación familiar. Lo que sucede es que Marruecos nunca colabora con España en la localización de los padres y así obliga a que se tengan que quedar en España, aunque el Gobierno mantiene que es un socio fiable.