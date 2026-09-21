Los viajeros abandonan el tren: precios caros, retrasos, obras, inseguridad y falta de confianza

Cristina Montalvo 21 SEP 2026 - 16:09h.

El número de personas que viajan en transporte público en España está creciendo, pero el de quienes eligen hacerlo en ferrocarril disminuye.

El propio Gobierno reconoce que hay una pérdida de confianza.

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El número de personas que viajan en transporte público en España está creciendo, pero el de quienes eligen hacerlo en ferrocarril disminuye. Ha ocurrido así practicamente todos los meses desde principios de este año. Hay una caída interanual muy fuerte en enero y febrero relacionada con los problemas relacionados con el accidente de Adamuz, pero la tendencia a la baja se ha mantenido.

Y en realidad, viene de antes, en 2025 ya se redujo el número total de viajeros en tren y solo aumentó el de Alta velocidad. Y ahora ese segmento también está cayendo. El año pasado los viajeros aumentaron más de un 12%. Este año la alta velocidad lleva acumulada una pérdida del 14%. La subida del 25% tuvo mucho que ver con la entrada de nuevos operadores en varios corredores, con precios más bajos, que sirvieron para aumentar la demanda.

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Este año, esas politicas comerciales se retiraron y se han producido además todo esos cortes de vías, menos circulacióes, limitaciones de velocidad que han explicarían la caída de viajeros.

El propio Gobierno reconoce que hay una pérdida de confianza. Óscar Puente, el ministro de Transportes, habla de un año horrible por los accidentes, pero vincula la situación actual a las obras, a la mayor densidad en el uso de las vías y a los efectos climatológicos.

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Por el lado de los precios, competencia señalaba que en el primer trimestre del año, los del corredor Madrid Valencia subian un 15% y los del Madrid- Barcelona, único rentable, por cierto, se incrementaban más de un 20%.