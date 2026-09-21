Los cuatro detenidos están en libertad y hablan de un premio de la ruleta y de un vídeo de TikTok que muestra una paliza al desaparecido

La madre de Alejandro, el joven desaparecido en Ronda se rompe al escuchar la voz de su presunta asesina: “Lo sabía desde el primer momento”

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Tras su detención el pasado jueves y ser gritados e insultado por el resto de los vecinos, los cuatro supuestos asesinos de Alejandro, el joven desaparecido en Ronda en 2024, han sido puestos en libertad y ‘En boca de todos’ ha podido hablar con ellos en directo. Aseguran que jamás propiciaron o presenciaron un maltrato al joven.

Los cuatro detenidos continúan investigados por homicidio y maltrato, por la posible tortura que pudo sufrir Alejandro en su casa. Una casa a la que han vuelto los detenidos y en la que los policías encontraron su ropa y parte de su documentación incluso, su tía Nuria, la principal sospechosa de su desaparición.

‘En boca de todos’ ha podido hablar en directo con Rocío y Antonio, dos de los detenidos por encubrimiento, pero aseguran que saber nada: “Yo sé que estaba trabajando ese día en el campo, le dieron una paliza porque no le pagaban, él quiso volver a ese sitio y Álex le preguntó que cómo se llamaba el hombre para ir a buscarlo…”.

Insisten en que existe una tercera persona, pero no parecen saber nada de ese supuesto hombre que había le debía dinero al desaparecido. Merche es hermana de Paco, el hombre detenido por supuestamente homicidio y maltrato de Alejandro, y asegura que no vio que nadie tratara mal al joven y habla de un premio: “Jugaba a una ruleta, le tocó un dinero y supuestamente nos lo repartimos entre los cuatro”.

Antonio, su marido, mantienen la misma versión y niega que le maltrataran: “No, la verdad es que no y no he visto ni a Paco ni a Nuria pegarle. Los vecinos lo dicen, pero yo no lo he visto”.

Respecto a la declaración de su otro hermano, José Manuel, que fue a declarar el pasado sábado y según fuentes judiciales dijo que él no sabía nada de la desaparición de Alejandro, pero señala a los detenidos como sospechosos de saber qué le había desaparecido, Rocío se ha mostrado sorprendida: “No lo sé, no sé por qué ha dicho eso Alejandro… Es incierto”.

Sí ha explicado que los padres de Alejandro no le trataban bien, le echaron de casa siendo menor de edad e incluso, habla de un intento de asesinato por parte del padre: “Yo sé que la madre le echó a la calle con 16 años, el padre le pegó una paliza, le dio un palazo en la cabeza, lo enrolló en una manta y le tiró en la cuneta… Tenemos el vídeo del TikTok, yo tengo el vídeo y mi hermana también…”

“Yo en ningún momento le he pegado, yo le he dado bocadillos, yo he tenido mucha relación”, ha asegurado Rocío explicando que ella iba mucho a la casa porque tiene un niño pequeño, pero que no sabía lo que pasaba dentro.

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