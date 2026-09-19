El acuerdo otorga al país norteamericano "el control permanente" de la seguridad de la isla

Dinamarca defiende el acuerdo con EEUU sobre Groenlandia porque "la situación en el Ártico ha cambiado"

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha llegado a un "acuerdo" con Dinamarca y Groenlandia que otorga al país norteamericano "el control permanente" de la seguridad de la isla.

"Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", ha señalado en sus redes sociales, sin dar más precisión sobre esas necesidades de este territorio autónomo danés.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que este acuerdo no conllevará "ningún coste" para su administración y que "resuelve por completo todas nuestras numerosas preocupaciones", tras meses justificando sus pretensiones sobre Groenlandia aduciendo una supuesta presencia militar rusa y china en la isla y la región del Ártico.

Dinamarca defiende el acuerdo con EEUU sobre Groenlandia porque "la situación en el Ártico ha cambiado"

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha defendido este sábado el acuerdo de seguridad alcanzado con Estados Unidos sobre la isla autónoma de Groenlandia con el argumento de que "la situación en el Ártico ha cambiado".

"Es importante en un momento en que la situación de la política de seguridad en el Ártico también ha cambiado", ha argumentado Rasmussen en un mensaje publicado en redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El ministro danés ha indicado que "la próxima semana podría ser una buena semana para Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos", en referencia a la posible firma del acuerdo aprovechando la sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Espera así superar esta "etapa de incertidumbre" y alcanzar "un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte y con ello nuestra seguridad compartida en el marco de la OTAN y Europa, respetando al mismo tiempo las líneas rojas del Reino".