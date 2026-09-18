Horizonte Madrid, 18 SEP 2026 - 23:34h.

Antonio Gómez se encuentra con un vecino ceutí en la playa del Trampolín para mostrar su realidad

Los programas completos de 'Horizonte', en Mediaset Infinity

Compartir







Para finalizar el viernes, Paco Caballero y Beatriz Talegón conectan con Antonio Gómez, quien se encuentra en la playa del Trampolín para mostrar la realidad del asentamiento tras el traslado.

"Podríamos pensar que después de un traslado de casi 2.000 personas esta mañana temprano, las playas podrían quedarse un poco más desierta. Pues no, la realidad es que la dimensión sigue siendo la misma, con el mismo bullicio de personas en este entorno que tiene muchísimos metros de longitud y los vecinos están muy cansados de esta situación", comenta el corresponsal.

Por esta razón se encuentra con Álex Gómez, vecino, para que opine de la situación.

"Esto sigue exactamente igual o peor"

Esas son las palabras del entrevistado al opinar de cómo ha quedado la situación tras el traslado de migrantes al campamento del puerto. "Aquí no se ha notado la diferencia", añade antes de lanzar una pregunta al aire: "¿Y ahora qué?".

Y es que los vecinos sienten "indignación, rabia, ganas de llorar": "No hay palabras después de 50 días". Además, critica la falta de presencia policial en la playa: "Cada vez es más escasa".

"A las pruebas nos podemos remitir esta mañana cuando 3.000 o 4.000 personas han decidido ir por su cuenta hasta allí. Poca dotación de policía había, que prácticamente han pasado por encima de ellos peligrando su integridad. Ósea que tomen nota para próximos traslados que esto se nos va de la manos", concluye.