Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, ha dado la versión de su gobierno sobre la forma en la que se respondió al mail

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La vicepresidenta de Ceuta Kissy Chandiramani, que se ha convertido en la nueva colaboradora de 'Todo es mentira', se ha pronunciado sobre la noticia que ha hecho pública la Cadena SER, en la que se afirma que el gobierno ceutí lleva desde el 28 de agosto ignorando una propuesta formal que el gobierno central le habría hecho para acoger a 500 menores migrantes.

Chandiramani ha confirmado que se recibió ese correo electrónico y ha explicado que, a raíz de la propuesta, la Jefatura de Servicio del Departamento de Menores de Ceuta "se puso en contacto" con la Secretaría de Estado de Infancia para remitirle varias preguntas, como a qué comunidades autónomas serían trasladados los menores, cuál era el protocolo y en qué lugar estarían alojados los menores.

"Y no hemos vuelto a tener más desarrollo", ha asegurado la vicepresidenta de Ceuta, desmintiendo así que el mail fuera ignorado: "Hubo una respuesta telefónica". Risto Mejide ha compartido la información que le ha llegado a él acerca de este asunto: "A mí lo que me han contado es que sí hay una llamada, efectivamente, y que el presidente Vivas consulta a la cúpula del Partido Popular sobre esa acogida de 500 menores y desde Génova se le dice: 'Tú no hagas nada con esto'".

Al escuchar esta información, Kissy Chandiramani ha querido salir en defensa de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, y ha asegurado que "pone la mano" en el fuego por él: "Desde el minuto uno el presidente Vivas ha demostrado que lo que le importa es Ceuta [...] Su interés fundamental siempre ha sido Ceuta, por encima de siglas políticas, y cuando ha tenido que ponerse enfrente del PP porque él creía que así hacía lo mejor para Ceuta, lo ha hecho y yo lo he visto en innumerables ocasiones".