Juan, ‘El justiciero’ de Ceuta: “La gente sale armada a la calle, yo he repartido 300 espráis"

El joven graba la realidad que están viviendo los inmigrantes irregulares y la sube a redes sociales

Inmigrantes irregulares aseguran que hay miles de subsaharianos esperando en el monte de Castillejos para cruzar: “Hay más de 40.000”

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Juan Ruíz, conocido por muchos como ‘El justiciero’ de Ceuta, el joven ceutí que desde el pasado 30 de julio graba la realidad de Ceuta, de día y de noche, que se juega la vida al enfrentarse a los inmigrantes irregulares a quién no les hace ninguna gracia que les grabe y suba sus imágenes a redes sociales, según ellos, manipuladas, ha visitado el plató de ‘En boca de todos’ para contarnos de la realidad que vive la ciudad.

El pasado 30 de julio, Juan ‘El justiciero’, se recorre día y noche la ciudad para grabar una realidad que no se ve en los medios de comunicación. Una realidad contra la que intenta luchar y que según, los inmigrantes irregulares, sube de manera manipulada y con mentiras. Un contraste de opiniones que le ha llevado a ganarse el desagrado de los inmigrantes que le insultan, amenazan e incluso, han intentado agredirle.

Juan le ha contado a Nacho Abad que hay muchos ciudadanos de Ceuta que están sacando provecho de esta situación: “Ceutíes, para mí no son ceutíes, gente que se está lucrando de esto, les alquilan locales, les venden armas, drogas… No te puedo decir muy poca, pero hay bastante gente, que se lucra de esto… Les alquilan espacios públicos, les hacen obras…”.

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Asegura que la ciudad sí ha cambiado desde el pasado 30 de julio, día de la entrada masiva: “Ha habido evolución, entraron 80.000 personas y ahora hay unos 10.000 o 15.000… No está recuperada la ciudad, hay gente buena y mucha gente que no está de acuerdo con lo que están viviendo… Hay evolución, pero no normalidad”.

Patricia Cerezo ha querido saber qué había cambiado en la cotidianidad de los jóvenes de su edad en este mes y Juan Ruiz ha sido muy claro: “La gente sale armada a la calle, yo he repartido 300 espráis autorizados a las chicas”. En el plató le han advertido del riesgo que corre y han querido saber qué le llevaba a hacer algo así: “Es mi derecho por ser español, lo voy a seguir haciendo… Si me pasa algo, pues me ha pasado… Yo defiendo mi patria y lo único que puedo hacer con mis 18 años es grabarlo”.

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