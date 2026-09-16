Mohamed, inmigrante irregular, asegura que se esconden por miedo a la policía y a la espera de una nueva llamada

Los inmigrantes marroquíes no quieren en su campamento a Juan, ‘El justiciero de Ceuta’: “¡Fuera, fuera!”

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En directo desde Playa Benítez (Ceuta), los inmigrantes marroquíes le han contado a Fabiola Etayo, reportera 'En boca de todos', que están en contacto con inmigrantes asentados en el monte de Castillejos esperando a una nueva apertura de la valla de la Playa del Tarajal. Tienen vídeos que lo demuestran y que hablan de unas 40.000 personas.

Tras una noche de violencia y tensión en el campamento debido a la llegada de nuevos inmigrantes procedentes de otros lugares para intentar ser trasladados a las carpas instaladas en la zona del puerto, Fabiola Etayo ha podido hablar con inmigrantes que le han confirmado que hay un montón de personas de origen subsahariano y marroquí escondidos en los montes de Castillejos esperando una nueva entrada masiva a Ceuta.

Aseguran que están en contacto con estas personas y que se están publicando vídeos de redes sociales. No saben cuándo va a suceder, pero sí les han dicho que van a volverse a abrir las fronteras.

Mohamed, inmigrante irregular, ha explicado que hay muchísimas personas esperando y escondidos en los montes de Castillejos. Ha llegado a asegurar que podrían ser más de 40.000 y que no pueden salir de allí para no ser vistos por la policía marroquí. Entre las personas escondidas hay miles de subsaharianos y otros tantos marroquíes que regresan a sus casas a dormir a la espera de un nuevo asalto a la frontera con España.

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También ha explicado que mucha de la información que tienen la reciben de amigos que están allí o de las publicaciones que ven en redes sociales.

Mohamed, inmigrante irregular en Ceuta: “Somos seres humanos, no somos ni animales ni cucarachas”

Mohamed, unos de los inmigrantes que habla español y que ya había hablado con Fabiola en días anteriores, ha pedido la palabra para explicar los motivos que les llevaban a no querer a Juan cerca. Aseguran que entra en el campamento, graba a los chicos, las cabañas y una realidad que luego modifica con mentiras en redes sociales: “No puedes llamar cucarachas a las personas, todos somos de carne y hueso y vamos a morir”.

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