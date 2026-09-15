Patricia Pereda 15 SEP 2026 - 14:58h.

La pequeña nació con tres malformaciones muy graves en la via aérea que hacían que respirar fuera para ella un triunfo.

Los médicos del 12 de octubre diseñaron una estrategia pionera: corrigieron la tráquea con prótesis biodegradables.

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Alejandra ha logrado soplar las velas para celebrar su cuarto cumpleaños, una proeza para ella. Nació con una malformación de las vías respiratorias. Ahora, gracias a un tratamiento en el hospital 12 de octubre, ya realiza actividades propias de su edad. Algo tan sencillo como soplar las velas era para ella misión imposible. "Después de todo lo que hemos pasado no nos imaginábamos que íbamos a disfrutar tanto como lo estamos haciendo", dice Francisca, su madre.

La pequeña nació con tres malformaciones muy graves en la via aérea que hacían que respirar fuera para ella un triunfo. Esta situación "comprometia gravemente su vida". Tiene un solo pulmón, el izquierdo, su tráquea era muy estrecha, apenas medía dos milímetros y su único bronquio se colapsaba. No tenía consistencia, al respirar la niña se cerraba el bronquio principal izquierdo", comenta sobre su grave estado Juan Antón Pacheco, de la Unidad de la Vía Aérea Pediátrica del 12 de Octubre. "Tenía una alteración del bronquio que dificulta el paso del aire al pulmón. Era una broncomalacia grave que dificultaba la entrada de aire en el pulmón", explican los médicos.

La coincidencia de las tres patologías graves ha convertido su caso en una situación única. Su caso era tan complejo que se ha pasado ingresada en el hospital casi sus dos primeros años de vida. "Se intentó actuar varias veces, no fue posible y tuvieron que hacerle una traqueotomía", recuerda su madre sobre los malos momentos ya superados.

Los médicos del 12 de octubre diseñaron una estrategia pionera: corrigieron la tráquea y consiguieron que su único bronquio se mantuviera abierto gracias a unas prótesis biodegradables. Le han colocado "de forma sucesiva cinco prótesis gracias a cinco operaciones en un año. Es algo excepcional en España y en todo el mundo".

Soplar las velas con sus cuatro años de vida supone para Alejandra el inicio de un futuro libre de hospitales.