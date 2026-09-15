Nacho Abad le ofrece su voto a cambio de una moción de censura al gobierno de Sánchez

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El portavoz de Podemos, Pablo Fernández ha confirmado en ‘En boca de todos’ su candidatura por Podemos a la alcaldía de Madrid, le ha ofrecido a Nacho Abad la posibilidad de darle su voto y ha explicado algunas de sus intenciones para devolver la ciudad a los madrileños.

Susana Díaz ha sido la primera en darle la enhorabuena a Pablo Fernández por su recién presentada candidatura a la alcaldía de Madrid por Podemos. El portavoz de Podemos y número 3 de la formación morada, ha dejado claro que su candidatura es independiente y que no van a hacer equipo con Mónica García y Sumar.

Lleno de ilusión y compromiso, Pablo Fernández ha asegurado que él se va a dejar la piel por Madrid y que lo hará pensando en el bienestar de sus vecinos: “Barrios limpios, transporte público accesible y gratuito… Quiero otro Madrid, quiere el Madrid de los vecinos y los barrios”.

Entre risas, le ha ofrecido a Nacho Abad la posibilidad de darle su apoyo: “Ahora me vas a poder votar”, pero el presentador le ha recordado su petición de realizarle una moción de censura al PSOE. Susana Díaz ha mostrado su alegría y su cariño a Pablo públicamente, pero ha sentido que separar los partidos a la izquierda del PSOE no es una buena estrategia: “Mal negocio, muchos votos acaban en la papelera… A mí Pablo me cae bien, es un tipo muy sensato”.

Convencido de que Madrid necesita “izquierda”, Pablo Fernández ha explicado que le gusta tener buena relación con todo el mundo: “Tengo unos ideales que defiendo con total convicción, pero en lo personal intento llevarme bien con la gente”. Incluso, tanto él como Susana Díaz han asegurado que la candidata del PSOE a la alcaldía: “Reyes Maroto es buena persona”.

José Luis Martínez-Almeida, sobre la candidatura de Pablo Fernández: “Todavía no me ha entrado el miedo en el cuerpo”

Cuando los medios de comunicación han preguntado al alcalde de Madrid por la candidatura a la alcaldía de Pablo Fernández, el edil ha tirado de sentido del humor con un: “Todavía no me ha entrado en el cuerpo” y se ha mostrado muy crítico con las posibilidades del portavoz de Podemos de ganarle la batalla. De hecho, le ha visto más éxito como tabernero como su antecesor. Fernández, le ha recordado al: “Mayordomo de Florentino Pérez decirle que empieza mintiendo, yo no me presenté en León… Se le está quedando cara de perdedor y el próximo mes de mayo se va a llevar una sorpresa”.

Alfonso Serrano, sobre la candidatura de Pablo Fernández: “Me encanta que venga a Madrid, en marzo estaba empadronado en León”

Nacho Abad ha aprovechado su conexión con Alfonso Serrano, nº2 de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid para conocer su opinión sobre la candidatura de Pablo Fernández a la alcaldía de la capital y se ha mostrado muy crítico: “La carrera de Pablo va a ser más corta que la de su predecesor”.

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