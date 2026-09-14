La investigación de dos españoles, clave para resolver uno de los problemas del milenio

Noticias Cuatro ha hablado con Luis Martínez Zoroa, uno de lo dos matemáticos españoles cuyo trabajo ha usado Open AI para solucionar el dilema de Naiver-Stokes, vinculada a la dinámica de fluidos.

La labor de los españoles ha sido reconocida tras la denuncia por plagio de un investigador de la Universidad de Nueva York, que exigió que se les citara.

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Luis escribe en la pizarra la ecuación que ha servido de base para su investigación sobre densidad de fluidos mientras nos explica la estrategia que ideó este profesor de matemáticas e investigador en CUNEF de 32 años, que ha sido clave para resolver uno de los problemas del milenio, jerarquizando por capas cada parte del problema

Open AI tomó esa estrategia ideada por Luis que a su vez había usado otro investigador de la Universidad de Nueva York, para poner a trabajar a 10.000 agentes de IA y resolver el dilema de Naiver-Stokes en 88 horas

Pero Open AI no citó a priori ni a Luis ni a Diego Córdoba, su compañero en esta investigación. Hizo falta una denuncia desde la universidad de Nueva york a Open AI por plagio para que se reconociera la labor de estos dos españoles

La situación que han vivido Luis y Diego deja en evidencia un riesgo al que se enfrentan la ciencia con la irrupción de la Inteligencia Artificial y que puede desincentivar a futuros investigadores.

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En este caso los nombres de estos dos españoles han sonado fuerte en todo el mundo gracias a la polémica, al punto de que se ha hablado de conceder la medalla Fields, equivalente al nobel de matemáticas a Luis, un premio que nunca ha recibido un español, y que podría reafirmarle como referente para una disciplina que a la vista de los últimos resultados del informe PISA, requiere estímulos con urgencia.