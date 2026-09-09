Marta Aguirregomezcorta 09 SEP 2026 - 21:08h.

Ganadora del premio Pulitzer, hoy ve los mismos periódicos que en su día publicaron las imágenes que tomó en Nueva York el 11S.

"Es extraño que hayan pasado 25 años. No creo que ahora pudiera correr tan rápido como lo hice entonces"

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El día que el mundo cambió para siempre, Amy Sanceta estaba ahí para fotografiarlo. De ella son las fotos que dieron la vuelta al mundo del terrible momento antes de que decenas de personas se tiraran por las ventanas de las Torres Gemelas tras el atentado terrorista.

Sin que ella entonces lo supiera, su cámara inmortalizó a personas al fondo de un enorme agujero en una de las torres. Ella misma reconoce hoy que “miraba los edificios y pensaba, tiene que haber gente en esas ventanas. Tiene que haber gente ahí arriba’. Pero veía esos enormes agujeros y, la verdad, no veía a nadie. Y, aun así, seguí haciendo fotos. Por suerte, los editores las vieron después".

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Ganadora del premio Pulitzer, hoy ve los mismos periódicos que en su día publicaron las imágenes que tomó en Nueva York el 11S. La tragedaia de aquel día en esas imágenes dejó al mundo paralizado el verlas. La desesperación de los neoyorquinos huyendo de la zona cero. El terror a no saber qué vendría después.

Ella misma reflexiona sobre ese terrible día que marcó la historia para siempre. "Es extraño que hayan pasado 25 años. No creo que ahora pudiera correr tan rápido como lo hice entonces. A veces miro estas fotos y no puedo creer que yo estuviera allí haciendo eso”.

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Aquel día, el 11S, Amy Sanceta estaba en Nueva York para cubrir el US Open, pero su jefa le llamó contándole que una avioneta se había estrellado contra las Torres Gemelas. Aquel día cambió el mundo, pero también el su vida para siempre.