Margarita Robles se suma al todos contra Sánchez por Ceuta, pero solo con gestos

La agenda ha unido hoy al rey con la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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La agenda ha unido hoy al rey con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Es la primera aparición pública de Felipe VI después del polémico anuncio de su visita a Ceuta, aún sin fecha. Coincide con Robles en plena discrepancia con Moncloa, y se les une García Page, el barón socialista más crítico con Sánchez.

Esta casualidad en las agendas llega con la crisis de Ceuta sacando a flote no sólo la tensión del Gobierno con sus socios sino la tensión dentro del propio Ejecutivo. Una tirantez que se vio en la comparecencia de Sánchez en el Congreso con Margarita Robles sin aplaudir el anuncio de desclasificar informes de inteligencia. La ministra dice ahora que no tiene ningún problema aunque fuentes de defensa ponen algún pero. Dicen que puede afectar a servicios secretos de otros países y por ende a la fiabilidad del CNI.

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Los ministros que acompañan a Sánchez en su entrada al Congreso son un mensaje con Marlaska a la cabeza, aunque ayer el presidente sí quiso que se grababa una conversación con la ministra de Defensa antes de entrar al hemiciclo.

Pero sin duda la imagen del día fue el no aplauso de Robles en el Congreso, pero también sus caras y sus gestos durante el discurso de Sánchez. Se leen como el reflejo de la tensión, también interna, que se vive en el Gobierno. Esto es solo una escena más de la tensión interna en el gobjerno que empezó con Robles no exculpando a Marruecos y continuó con su enfrentamiento con Marlaska.

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Moncloa oficialmente resta importancia y dicen que es Margarita haciendo de Margarita, pero no todos en el Ejecutivo están contentos con su actitud en estas semanas.

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Fuera de España críticas a Sánchez por la crisis en Ceuta

Y no solo dentro del país. Fuera de nuestras fronteras también se habla de Ceuta y ciertos líderes con Trump y Milei a la cabeza, critican también a Pedro Sánchez. El presidente de EEUU se ha referido a Ceuta en una entrevista al destacar que "cuando ves algo como lo de España, en cierta manera eso es una invasión de un pais. De hecho, en muchos sentidos, es peor que una invasión militar. Trump dice que ha calculado a ojo que la entrada de inmigrantes en Ceuta es mayor de lo que se dice oficialmente y que es la ruina.

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El asalto a Ceuta y su polémica gestión han dado gasolina a viejos enemigos del Gobierno como Milei, que ha dicho que Sánchez está "más sucio que una papa" y que ha señalado que el Gobierno desea que los españoles sientan vergüenza de sí mismos para facilitar su reeamplazo por las hordas invasoras.

Hace unos días otro país enemistado con España, Israel, aseguró a través de su ministro de Exteriores que Sánchez mentía descaradamente tras acusar sin pruebas a Israel de estar detrás del asalto masivo y se refirió a su gestión como un vergonzoso fracaso.