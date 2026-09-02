Las claves de los informes policiales: vídeos y fotos que apuntan a Marruecos

Daniel Montero 02 SEP 2026 - 20:28h.

Los documentos policiales sobre Ceuta que están en manos de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ponen contra las cuerdas al Gobierno

Los informes policiales desmienten al Gobierno: no fueron las mafias y sí Marruecos

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Los documentos policiales sobre Ceuta que están en manos de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón tenían como objetivo de contestar a varias preguntas. La primera ¿había información previa que indicase que esto podría ocurrir?

El primer informe policial es del 28 de julio, dos días antes de la avalancha. Adelantado por Código 10 es una nota policial que analiza "el riesgo actual de que se produzca un salto masivo en la valla fronteriza de Ceuta durante los últimos días del mes de julio"

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El segundo documento, un día después habla de una "probabilidad media - baja de entradas a nado o de forma coordinada, pero de un riesgo extremo".

El director de la Policía Nacional dice que en los informes policiales no existen alusiones a una entrada masiva el día siguiente.

Hay otra pregunta importante. ¿Tuvo Marruecos un papel en esta crisis?

El tercer informe lo desevela El Español. Es un informe policial hecho después de entrada masiva de los migrantes. Este informe llega a una conclusión: Hubo un "guiado activo de la masa hacia lugares de paso, por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" de Marruecos.

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El documento sostiene que este tipo de acciones de "ambigüedad calculada" y "avance gradual" son características propias "de las estrategias de zona gris". No hay una mención expresa al Gobierno de Marruecos pero, descartadas las mafias en ese informe, las estrategias de zona gris se ejecutan por los Gobiernos. El informe se ampara en el análisis de multitud de imágenes.

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En los dias 28 y 29 de julio inmigrantes venidos de Marruecos cruzan a nado hasta Ceuta. Llegan, todavía, a cuenta gotas. Simultaneamente, la unidad de inteligencia de extranjería de la policiía nacional envía varios documentos al ministerio del interior. Este, desvelado por Codigo 10, en el que a fecha de 28 de julio se advierte del riesgo de un salto masivo en la valla de Ceuta. Y una nota inforrmativa advierte de la posibilidad de una entrada a nado sumado a un salto a la valla de forma coordinada , La probabilidad apuntan es media-baja y supone un riesgo extremo.

Los dos informes, del CNIF, apuntan al 30 de julio. y asi ocurrió. Esa misma unidad ha remitido a la Audiencia Nacional un nuevo informe hecho a posteriori, y desvelado por El Español, en el que aseguran que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio. Se basan en imagenes donde se ve a gendarmes marroquies guiando y coordinando la llegada de camiones a la frontera o la policia marroquí impasible en su lado de la valla.

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Ese informe también hace referencia a agentes de paisano guiando a las multitudes, en estas imágenes se ve a hombres de negro divisar el horizonte, impasibles ante lo que ocurre en Castillejos. Según ese documento enviado a la juez Maria Tardón, fue un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España. Y lo vinculan con la reivindicación territorial de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

El informe es un análisis de poco más de 60 páginas tanto de los días previos al asalto a la frontera de Ceuta como de las comunicaciones y las imágenes que se produjeron después. Se analizan las comunicaciones y las alertas generadas por la Policía Nacional y los vídeos y el material de fuentes abiertas que se genera en el momento del salto y los días posteriores. Y llega a dos conclusiones principales: que no hay pruebas de que hubiera organizaciones mafiosas que instigaran el salto, mafias de la inmigración, si no de que había detrás de la coordinación elementos marroquíes. Se ve hasta agentes no uniformados que guiaban a los inmigrantes.

¿Y cómo llega la Policía a esas conclusiones? Por acumulación de indicios. Hablan de que hubo una planificación previa, de que la finalidad migratoria del grueso de las personas que entraron era solo "aparente" y por eso se volvieron, de que la seguridad marroquí estuvo "inoperante en un proceso que duró 48 horas" y sobre todo hablan de que agentes marroquíes de paisano guiaron a los migrantes hasta la frontera de forma activa y dieron órdenes a los agentes de la frontera, que se hizo para "eliminar la capacidad de respuesta por parte española".

Los primeros que entran son los que van más preparados no así los subsaharianos que entraron después. Había rutas de entradas y salidas. Los primeros que acceden llevan trajes de neopreno, aletas. Y tras esos accesos primeros entran ya familias.

Pero el Gobierno dice que esas pruebas no señalan directamente a Marruecos. Tampoco es esa la función de este informe. La jueza de la Audiencia nacional pregunta y la Policía le contesta con los elementos que tiene ahora mismo sobre la mesa. Si las pruebas ya estuvieran no haría falta investigar.

Porque analizando las imágenes, el “guiado activo” de la masa hacia los lugares de paso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes“, así como el hecho de que ninguna mafia de la inmigración goza de ”una estructura criminal“ para abordar una acción de esas dimensiones parecen evidentes.