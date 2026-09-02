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Con la situación en Ceuta aún sin resolver, y tras más de un mes desde la entrada masiva de migrantes a la ciudad, 'Código 10' ha conseguido en exclusiva las pruebas inequívocas que demuestran que el Gobierno era conocedor de todo esto antes de que sucediera. Un informe redactado por Policía Nacional en el que se alerta de un posible salto masivo en la valla fronteriza de Ceuta.

Laura García, portavoz de Jupol, ha entrado en directo en 'En boca de todos' tras haber saltado esta noticia. En su intervención ha afirmado la existencia de esos documentos: "Ese informe absolutamente existe, se tenía conocimiento de ello. Nosotros lo sabíamos tanto por nuestros propios medios, como ahora gracias a los medios de comunicación también", ha comenzado.

Ante tal situación, desde el sindicato ya ha tomado medidas: "Por eso, nuestros servicios jurídicos ya están trabajando en emprender acciones legales contra los responsables, por esa inacción, por poner en peligro a los ceutíes y a los propios compañeros, que les pilló solos en las fronteras con las consecuencias que eso podría haber conllevado".

"Ya no pueden negarlo más. Este sindicato, desde el viernes pasado, puso en conocimiento en directo y al presidente Vivas que teníamos conocimiento de este informe. Me alegra mucho que los medios de comunicación también lo tengáis y que se tenga la certeza de que existía y que lo sabían antes del asalto", ha continuado.

Laura García: "El señor Marlaska tenía conocimiento de ello"

Pero, además, Laura García ha afirmado en directo que ese informe "se elevó" y que habría llegado a manos del ministro de Interior: "Una vez que se elabora, se le da salida a quien se le tiene que dar. El señor Marlaska tenía conocimiento de ello, lo digo claramente. Merece la pena decirlo, aquí mis compañeros se están partiendo la cara cuando algo se podría haber evitado".

"Nos han mentido absolutamente a todos, por eso nuestros servicios jurídicos ya están en ello", ha finalizado.