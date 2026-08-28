First Dates 28 AGO 2026 - 23:00h.

Dani, a sus 22 años, ha reconocido que nunca ha besado a una chica: "Yo a las mujeres las miro de lejos"

Las citas completas de los solteros de 'First Dates', en Mediaset Infinity

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Daniel tiene 22 años y llega desde Palma de Mallorca. Este modelo de profesión ha confesado nada más llegar que odia eso de ser alto porque "se pega hostias por todas partes" y también porque si ocurre algo malo "el alto siempre se lleva las broncas".

Dani, como le gusta que le llamen, ha explicado que como modelo se siente muy especial porque no sigue modas y simplemente se comporta de manera natural.

En lo que respecta al amor, Dani ha dejado impresionada a la camarera de 'First dates' al confesarle que no ha tenido nunca una relación amorosa y que siempre se ha sentido intimidado por las mujeres:

"Mi primera cita es hoy. No me avergüenzo, hace un par de años no lo habría contado, pero hoy por hoy reconozco que no me arrepiento de nada, así soy yo. Estoy más cerca de ser mi madre que de tocar una teta. Nunca me he acercado a ninguna mujer, yo veo a una mujer y desde la distancia veo que es guapa, pero sigo a lo mío".

La timidez de Dani ha llegado a tal punto, que el mallorquín se ha visto obligado a crear un alter ego, Cameron, que se come el mundo cuando a él le da miedo o vergüenza".

Carmen, sorprendida con Dani / Cameron

Cuando Carmen se ha enterado de que para Dani esta era la primera cita de su vida no ha podido evitar mostrar su sorpresa: "Me parece de ser muy atrevido y valiente venir aquí a tener su primera cita". Para Carmen, que tiene las ideas muy claras, Dani es un chico muy amable y carismático, pero también muestra tener algo dañado el amor propio. ¿Será Carmen la persona que le haga romper sus barreras?