First Dates Madrid, 26 AGO 2026 - 23:46h.

Mónica invita a su cita a apagar las luces pero, cuando lo hace, tiene una reacción no termina de gustar a su cita

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Rafa llega a 'First Dates' acompañado de un ramo de flores para demostrar que es uno de los pocos hombres que continúan siendo románticos. Esta noche busca encontrar a alguien divertido y que sea buena persona, ¿será esa Mónica?

La soltera ya estuvo en el programa probando suerte y ahora vuelve para ver si a la segunda va la vencida. Sin embargo, el detalle que le ha traído su cita no ha terminado de convencerle: "Yo creo que las ha cogido del tanatorio de enfrente". ¿Mejorará todo a lo largo de su cita? Descúbrelo dándole play:

Así ha sido la huida de Mónica

Mientras Mónica y Rafa se divertían en una sala más privada del restaurante, la soltera bromea con apagar las luces y así tener intimidad total.

Una idea que no termina de disgustar a su cita pues, cuando le pide darle un beso y ésta le dice que solo puede en la mejilla, a Rafa se le enciende la bombilla y le dice: "Al final bajo los plomos".

La soltera no parece tener problema, por lo que su cita se levanta y baja las palancas. Lo que no se esperaba era la reacción de su cita pues Mónica decide salir corriendo de la sala. "No me ha gustado mucho eso", le confiesa al equipo el soltero.