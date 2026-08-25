First Dates Madrid, 25 AGO 2026 - 23:30h.

No te pierdas este momentazo de 'First Dates' donde Viktoriia le muestra la danza tradicional de Ucrania a su cita

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El sexo es una parte importante de la vida personal y de pareja, tan importante como el valor que tú le quieras dar, y a Viktoriia le gusta ir más despacio en este tema para "tener magia en la relación".

Víctor, por su parte, considera que tiene los requisitos que su cita pide en un hombre para tener una relación. Tanto es así que, según le confiesa a su cita, consume alimentos que le suben la testosterona: "Me gusta estar bien como hombre porque a mí me gusta una mujer femenina".

"En el sexo no me considero que sea bueno solo por los suplementos que tomo de testosterona porque si eres un Ferrari y si el asiento en vez de pesar 50 kilos, pesa 30, es mejor. O sea que por mucho que la toméis, si no tenéis esa genética, es muy difícil ser bueno en esa faceta", señala al equipo.

Viktoriia sorprende a su cita con su baile ucraniano

Al entrar en una sala más privada del restaurante de 'First Dates', la soltera se levanta al instante cuando escucha sonar una canción de su país.

Viktoriia le muestra a su cita cómo es el baile tradicional mientras Víctor tararea la música y le aplaude siguiendo el ritmo. "Si baila así de bien no me quiero imaginar cómo se tiene que mover esta ucraniana en la cama", comenta al equipo del programa.

¡Si quieres descubrir cuál es su decisión final, no dudes en darle play al video principal!