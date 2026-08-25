Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid, critica que Sanidad derive a las CC.AA. la necesidad de vacunas para Ceuta y reclama transparencia

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Casi un mes después de la necesidad de vacunar a los inmigrantes, Sanidad acuerda el envío urgente de 45.000 vacunas junto a las comunidades autónomas. En ‘En boca de todos’, Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid acusa a la ministra Mónica García de planificar mal el envío de estas vacunas, al que se refiere como "un chantaje" del Gobierno central a las CC.AA.

En directo, Fátima Matute confirma que "Madrid va a dar a Ceuta la ayuda que necesita". No obstante, señala: "Nuestra responsabilidad y solidaridad no puede tapar esa irresponsabilidad del Ministerio de Sanidad, que lo que hace es derivar en las comunidades autónomas esa necesidad de vacunas y, si no se lo damos, culpabilizarnos". "Eso es un chantaje, claramente", asegura.

Fátima Matute exige al Gobierno trasparencia, datos y coordinación: "Vacuna cedida, vacuna repuesta"

La consejera de Sanidad de Madrid explica que la ministra "debería haber activado la compra de emergencia". Una estrategia de vacunas para migrantes y refugiados por vía irregular que, según cuenta, se aprobó en junio y con la que podría "haber provisto de esas vacunas que ahora las comunidades autónomas van a ceder de las que tienen como provisiones para sus calendarios de vacunación y emergencias.

Pese a ello, Fátima Matute insiste en la colaboración de Madrid en Ceuta: "Madrid va a estar al lado de Ceuta y va a proveer esas vacunas". Aunque, exige al Gobierno trasparencia, datos, coordinación y, desde luego, "vacuna cedida, vacuna repuesta". Además, Matute aclara si Madrid podría correr el riesgo de quedarse sin vacunas para los madrileños:

"No. Lo primero que hablé con mi Directora General de Salud Pública es que nosotros tenemos una reserva estratégica suficiente para hacer frente a la vacunación de nuestra población, a cualquier emergencia que podamos tener y, aparte, ceder esas vacunas para Ceuta, que la necesita".