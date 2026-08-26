El presidente de Ceuta asegura que el ministro Torres le confirmó que no se usarán los polideportivos para acoger migrantes

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‘En boca de todos’ habla, en exclusiva, con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta durante el acto celebrado en la ciudad, acompañado por una banda de música, en apoyo a los vecinos afectados por la crisis migratoria y en agradecimiento al propio Vivas por su gestión. Allí, el presidente de la ciudad nos asegura que no se van a usar los polideportivos para acoger migrantes y pide al ministro Torres, al frente del mando único, un plan “creíble y viable”.

Durante el acto, una reportera de nuestro programa consigue hablar con Juan Vivas, rodeado de los vecinos de Ceuta, quienes le muestran su apoyo entre aplausos y vítores. "En realidad, es cariño a Ceuta. Todo Ceuta es un clamor de afirmación de lo que somos y de nuestra condición de una ciudad española. Un clamor para que volvamos a la normalidad", aclara el presidente de Ceuta.

Con contundencia, Vivas insiste en que la prioridad debe ser que los ceutíes recuperen su normalidad: "Hemos vivido una entrada masiva que tenía todas las características de invasión y, después de casi un mes, no se han aportado evidencias de que estemos en camino de alcanzar la normalidad". "No hay un horizonte temporal señalado, no hay un plan establecido. Por tanto la gente está indignada", señala.

Vivas, sobre la crisis migratoria: "No es solo una batalla de Ceuta, es de toda España"

El presidente de Ceuta subraya que lo que está ocurriendo en la ciudad, repercute a toda España: "No es solo una batalla de Ceuta, es de todos. Todos los españoles tienen derecho a que sus fronteras estén protegidas y a la integridad territorial de España, que es como un cristal si se rompe un trozo, se rompe para todos".

También, Juan Jesús Vivas a asegurado que, pese a lo publicado en el BOE, los polideportivos no se van a usar para acoger migrantes: "No se van a utilizar, me lo dijo el ministro que ejerce las funciones de mando único". "A la hora de elegir un emplazamiento, se utilicen aquellos que generen una menor tensión", exige.

Refiriéndose al ministro Ángel Víctor Torres, mando único de Ceuta ante la crisis migratoria, Juan Vivas le exige un plan "creíble y viable": "Los recursos de alojamiento tienen que ser provisionales y de emergencia. La única salida que hay es el retorno de los que han llegado al lugar de donde proceden. Para mí, es el principal cometido del mando único y tiene que ser a través de un plan".