El día a día de los migrantes en las carpas: tres comidas al día, atención médica diaria y enchufes para cargar sus móviles

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‘En boca de todos’ accede al interior de las carpas de migrantes habilitadas por el Gobierno en Ceuta, unos espacios de atención humanitaria a los que fueron trasladados muchos de los miles de inmigrantes que se encontraban pernoctando en la Playa del Trampolín. Entre otras cosas, vemos las imágenes del comedor habilitado para ellos descubrimos qué comen y cómo pasan la noche y gran parte del día.

Un equipo de nuestro programa ha conseguido, en exclusiva, entrar a una de estas carpas y nos desvelan todos los detalles al respecto. Desde Ceuta, la reportera Fabiola Tallo lo que le han trasladado los migrantes sobre su estancia en las carpas: "Nos cuentan que están muy bien atendidos. Tienen una pulsera identificativa con un número, el de la carpa, de su cama".

Asimismo, la reportera dice que los migrantes afirman estar "muy bien atendidos": "Nos dicen que comen tres veces al día y que todos los días los visitan los médicos. Dicen que están muy agradecidos y que ojalá todos los que estén haciendo cola puedan entrar dentro". También, se muestran agradecidos con el presidente del Gobierno.

Descubrimos cómo son las carpas de migrantes en Ceuta

En las imágenes en exclusiva emitidas por el programa, podemos ver el interior de los espacios de atención humanitaria de Loma Colmenar, que dispone de un comedor improvisado y otra área donde se guardan los aprovisionamientos. Ya sea en mesas pequeñas u otras más numerosas, los migrantes se sientan a desayunar, comer y cenar, tras hacer cola. Entre las comidas que sirven se encuentran, por ejemplo, un almuerzo compuesto por una lasaña, un huevo, una manzana, pan y una botella de agua.

Duermen en literas, cada carpa alberga una veintena de ellas. Allí pasan la mayor parte de la noche y del día. Asimismo, los migrantes cuentan con decenas de baños portátiles y se suelen amontonar a las regletas de enchufes donde hacen turnos para cargar sus teléfonos móviles durante unos minutos. Sin duda, un día a día muy distinto a aquellos inmigrantes que aún se encuentran acampados en las playas de Ceuta.