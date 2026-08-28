Este es el mensaje de Risto Mejide donde hace referencia a la playlist veraniega de Pedro Sánchez

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Laila Jiménez anuncia una última hora en 'Todo es mentira': el programa ha recibido un mensaje especial dirigido a todos los espectadores y a todas las personas que conforman el equipo.

"Si no es el rey, es Risto", señala Javier Chicote. Y, en efecto, se trata, ni más, ni menos, que del presentador del programa. "¿Qué nos querrá decir?", se pregunta la presentadora antes de darle paso al video.

El guiño de Risto Mejide a la playlist veraniega de Pedro Sánchez

"Yo quería hacer unas vacaciones al estilo presidente del Gobierno pero no ha podido ser", confiesa Risto Mejide sentado en un sofá tras saludar a la audiencia.

Y es que el presentador del programa ha decidido empezar la temporada un día antes de los previsto con un especial desde Ceuta, ciudad a la que él mismo acudirá el próximo 31 de agosto.

Para celebrar este regreso anticipado, Risto Mejide trae una playlist con las canciones que, asegura, más ha escuchado este año.

En primer lugar incluye 'Insurrección' de El último de la fila, destacando un fragmento que puedes escuchar en el video principal. 'Demasiado tarde' de Edurne y Carlos Baute también está dentro de esta lista de canciones, al igual que 'Promesas que no valen nada' de Los Piratas.

Esta playlist también cuenta con "una selección más dirigida a nuestro recomendador principal": "Empieza por 'Nos mienten' de No Konforme, 'Nos mienten' del Sr. Memento y, este título me encanta, 'Nos mienten' de Las Momias". Por último, Risto Mejide menciona '¿Por qué nos mienten?', de Medina Azahara.

"Espero que os gusten, que os hayan interesado y, si quieren más recursos, que los pidan", concluye el presentador.