Verónica de Torres relata la tensión constante que viven los vecinos de Ceuta desde hace 29 días

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La situación en Ceuta es límite tras 29 días de la avalancha migratoria y la ciudad está sumida en un clima de máxima tensión.

Miles de ceutíes están saliendo a las calles a manifestarse por el abandono que sienten por parte del Gobierno y se están viviendo enfrentamientos entre ciudadanos y migrantes o migrantes y fuerzas de seguridad, ocurriendo las escenas más graves en la playa del Trampolín.

Tras una madrugada complicada, 'Todo es mentira' saluda a Verónica de Torres, vecina ceutí y profesora en la zona.

La denuncia de una vecina ceutí

"Llevamos desde el día 30 con la vida paralizada y con sensación de angustia, incertidumbre y alerta constante", es su respuesta al preguntarle cómo se encuentra.

En cuanto a la petición de paciencia de Bolaños para ir solucionando la crisis, responde: "Estamos dando una lección de paciencia y de buen hacer al mundo entero porque yo creo que en ninguna ciudad se estaría comportando la gente como lo estamos haciendo".

"Tenemos que salir a las calles a hacer ruido para ver si hacen algo, que son 29 días los que no han propuesto ninguna medida eficaz, ni eficiente. Ninguna", añade Verónica.

Con respecto a la convivencia con los migrantes, la vecina asegura que "sigue habiendo violaciones, robos, agresiones y miradas de superioridad que te atraviesan": "Estoy muy enfadada porque tenemos que aguantar determinadas miradas o gestos que no nos merecemos".

En definitiva, Verónica afirma que no pueden ir tranquilos por su ciudad dado que, como ejemplo, confiesa que le ha llegado un mensaje por un grupo donde le han notificado que los migrantes estaban apedreando desde el monte: "Nadie está velando por nuestros derechos, ¿dónde quedamos nosotros?".

Para concluir su intervención, concluye con un comentario entre lágrimas: "Hace poco estuve en la península. Salí a hacer unas compras e hice noche y la sensación cuando estuve paseando fue muy dura porque la gente está tranquila haciendo sus vidas y nosotros estamos aquí sufriendo una pesadilla. No se lo deseo a nadie esta situación".