Esperanza Aguirre e Ignacio Aguado tienen diferentes versiones sobre para qué sirve el órgano consultivo de la Comunidad de Madrid

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Esperanza Aguirre entra en 'Todo es mentira' para defender el órgano consultivo de la Comunidad de Madrid por el que ha fichado y, el cual, fue originado por ella durante su mandato.

Sin embargo, lo que ella no se esperaba es que Ignacio Aguado, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, se mostrara en desacuerdo con los argumentos de la colaboradora puesto que fueron ellos quienes eliminaron dicho consejo consultivo: "Era un chiringuito".

Por qué considera Ignacio Aguado que era un "chiringuito"

Según explica Ignacio Aguado, "el consejo consultivo tenía una misión primigenia que era que los funcionarios de carrera de la Comunidad de Madrid informaran sobre determinados asuntos que estaban por encima de la situación de los Presidentes".

Sin embargo, afirma: "En la inmensa mayoría de los casos, al consejo consultivo no se le preguntaban sobre esos temas". Es en ese momento cuando salta Esperanza Aguirre, desmintiendo esta información: "No es verdad porque fui yo la que lo creó y, como lo creé, te tengo que decir cómo y por qué".

Aguado, por su parte, insiste en conocer el motivo de su creación dado que "simplemente hay que leer la orden por la que se crea. No hay que ser Einstein, hay que leerlo".

Y es que, en vez de meter a letrados, el colaborador asegura que se aprovechó para meter a los expresidentes "con sueldos vitalicios, coche, despacho y secretaria": "Eso fue lo que se hizo y de lo que pretendía vivir toda su vida Joaquín Leguina que ganaba 100.000 euros brutos, más secretaria, más despacho y así pretendía que siguiera siendo".

"Lo eliminamos y lo sustituimos por un órgano realmente técnico formado por 10 letrados de la Comunidad de Madrid, funcionarios de carrera, que es lo que tiene que ser para que hagan su función", afirma.

Y es que Aguado pretendía "no estar parasitados por personas" por las que siente "respeto", señalando que si quieren un sueldo de expresidente, lo pidan. "Pero no lo están diciendo, quieren pagarles por la puerta de atrás que es lo que a mi me cabrea como ciudadano", añade.

"A ver si se calla de una vez. Falso de toda falsedad", indica Aguirre antes de ser reprendida por Laila Jiménez, pidiendo respeto. Tras este momento de tensión, la expresidenta asegura que se creó a raíz de una petición del consejo de Estado.

"Yo estoy en contra de que sean todos técnicos. Los políticos tenemos muchísimo que decir, sobre todo cuando somos de diferentes partidos", añade Esperanza Aguirre. "La visión política me parece importantísima, a ti no quizás porque has fracasado en política, guapo. ¿Qué quieres que te diga?", concluye.