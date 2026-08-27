La auxiliar contradice a la ministra y denuncia que la situación en urgencias es crítica: "He visto a mis compañeros llorando y colapsados"

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Marta Sánchez, auxiliar de enfermería ceutí, responde en 'En boca de todos' a las nuevas declaraciones de Mónica García en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados. La ministras de Sanidad se ha reiterado en sus palabras sobre el colapso sanitario en Ceuta, negando que este se produjese. Ante estas palabras, la auxiliar, muy indignada, carga contra ella y asegura que los sanitarios están exhaustos.

La ministra de Sanidad ha defendido en el congreso la gestión sanitaria en la crisis de Ceuta. Tal y como hemos podido ver en nuestro programa, antes de la comparecencia Mónica García se pronunciaba sobre el colapso, reiterándose en que fueron los propios médicos y profesionales ceutíes quienes se lo negaron:

"Tuve una reunión con todos los médicos de las urgencias, de los centros de salud, con los sindicatos representantes de los médicos y profesionales. Me negaron el colapso porque fueron los propios profesionales sanitarios los que impidieron ese colapso", fueron las palabras de Mónica en su llegada al Congreso de los Diputados.

La respuesta de una auxiliar de enfermería en Ceuta a Mónica García: "No somos de piedra"

Marta Sánchez, auxiliar de enfermería, muy molesta con las palabras de Mónica García responde: "Ella está provocando una pandemia porque no hace nada. Nos van a pegar lo que no tenemos". Sobre las palabras de la ministra respecto al colapso señala: "Tiene ojos ¿Tiene que preguntar a los médicos? En urgencias están cansados. Estamos exhaustos. Yo hablo con mis compañeros y los he visto llorando, corriendo, con la mente colapsada".

"Los sanitarios no somos de piedra, somos humanos", afirma la auxiliar de enfermería, que reclama unas disculpas por parte de la ministra de Sanidad tras tachar de xenofobia a los ceutís que vinculan las enfermedades con los migrantes: "Lo que dijo es desmesurado, encima que estamos en esta situación critica. El problema sigue aquí y no se va"