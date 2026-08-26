Aquí tienes el número de teléfono y la página web que ha proporcionado Gokul Sapkota para ofrecer ayuda a las familias de los desaparecidos

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La inundación en Nepal ha dejado unas escalofriantes imágenes y, al menos, 400 turistas desaparecidos. Fabián Pérez contextualiza lo sucedido a través de un mapa de Google para que la audiencia se haga una idea de "la tremenda ratonera que puede ser un cauce desbocado de agua a una velocidad auténticamente endiablada llevándose todo lo que pilla a su paso por estos valles".

En 'Todo es mentira' conectan con Gokul Sapkota, residente en en Katmandú y propietario de una agencia de viajes situada cerca del lugar del suceso. Es él quien explica qué es lo que ha ocurrido exactamente y cuál es la situación actual en la zona: "No queda nada del pueblo de la frontera".

Su teléfono de contacto para obtener información

Antes de terminar la conexión, Gokul pide un inciso para ofrecerse como ayuda para las familias de los españoles desaparecidos dado que "no hay embajada de España en Nepal": "Estoy listo para ayudar a cualquier persona".

El número de teléfono que dicta el entrevistado es el +77 98 511 26 351, con el que se pueden poner en contacto a través de una llamada de Whatsapp. Gokul también señala que está subiendo información en español a través de la página web de su agencia de viajes: viajaranepal.com. "Intento ayudar lo máximo que pueda", añade antes de terminar su conexión.