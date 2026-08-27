First Dates Madrid, 27 AGO 2026 - 23:45h.

No te pierdas este momentazo de Ana y Jesús cantando karaoke en su cita

Las citas completas de los solteros de 'First Dates', en Mediaset Infinity

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Ana, de 60 años, es una sevillana que se define a sí misma como una persona "extrovertida y simpática" que canta todo lo que pilla, asegura, y así se lo demuestra a Lidia Santos: "Es una terapia la música".

Llega a 'First Dates' para buscar a alguien que sea compatible con ella, ¿será ese Jesús? De 63 años y procedente de Motril, confiesa al equipo que tiene "un encanto natural de seducción a base de verborrea".

Su primera impresión es buena y, durante la cena, ambos parecen complementarse muy bien. Tanto es así que deciden trasladar su cita a una sala más privada donde cantan al karaoke y viven este momentazo: ¡No te lo pierdas!

Ana demuestra su pasión por Luz Casal

Jesús decide cantar una romántica canción en italiano "con un mensaje lento de pareja": "Yo tengo mi punto de romanticismo también".

Lo que no se esperaba era la pregunta que le iba a hacer su cita al terminar: "¿Me traduces un poquito, por favor?". "Ya quisiera yo poder traducírtelo", responde el soltero.

Ana, por su parte, decide cantar una canción de una de sus cantantes favoritas: Luz Casal. Y es que la soltera es una apasionada del karaoke y lo da todo siempre que va con sus amigas.

Al hacer una demostración, el soltero comenta qué le ha parecido su actuación con el equipo: "Creo que entono mejor que ella".