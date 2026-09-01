Código 10 Madrid, 01 SEP 2026 - 23:54h.

'Código 10' expone los informes donde los Cuerpos de Seguridad advirtieron sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Los programas completos de 'Código 10': En Mediaset Infinity

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"Señor Sánchez, señores ministros, les recomiendo que presten mucha atención a todo lo que vamos a desvelar en 'Código 10' esta noche", advertía David Aleman nada más arrancar el programa.

Y es que tienen en su poder las pruebas inequívocas que demostrarían que el Gobierno era conocedor de la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio.

María Tardón es la responsable de las diligencias previas y la investigación de todo lo ocurrido en la ciudad autónoma porque se encontraba de guardia en la Audiencia Nacional cuando este suceso tuvo lugar y "tiene ya sobre su mesa un informe completo que podría derivar en una responsabilidad penal por parte del Gobierno de España", señala Nacho Abad.

El informe que tiene en su poder María Tardón que acredita la existencia de avisos previos

El programa expone un documento oficial y que sirve como "prueba inequívoca" del 28 de julio de 2026 del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, dependiente de la Policía Nacional.

Su asunto ya decía, textualmente: "Análisis de riesgo sobre posible entradas irregulares en Ceuta el 30/07/2026". En su contenido advertían sobre un "riesgo actual de que se produzca un salto masivo en la valla fronteriza de Ceuta o un cruce a nado durante los últimos días del mes de julio".

Al día siguiente, 29 de julio, se le da traslado al ministerio del Interior. Para evitar posibles represalias, 'Código 10' solo puede mostrar que enviaron un nuevo informe a la Secretaría de Estado de Seguridad cuyo asunto decía "Alerta sobre el riesgo de entrada en Ceuta y Melilla".

El mismo contenía estas palabras: "Riesgo extremo", "riesgo alto en la frontera" y "entrada masiva de inmigrantes". Además, vuelve a avisar de que la fecha será el 30 de julio, que "entrarán miles de migrantes" y que la entrada se producirá "a nado y bordeando la valla". "El informe dice que lo hacen de forma coordinada", señala Nacho Abad.

La respuesta de Marlaska a las advertencias

Según afirma David Aleman gracias a la información que han obtenido a través de dichos informes, Marlaska respondió enviando "5 GEAS de Guardia Civil, una patrulla de la Guardia Civil con dos agentes y un furgón con cinco policías nacionales, tres de ellos en prácticas".