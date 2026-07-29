Código 10 29 JUL 2026 - 10:22h.

Los dos hermanos ganaderos aseguran en 'Código 10' que han sufrido un auténtico infierno

Disfruta de todos los programas de 'Código 10' en Mediaset Infinity

Compartir







Alfredo y Paula Quintas son unos hermanos y ganaderos que regentan en Navas del Rey una ganadería de reses mansas, pero debido a la situación con los incendios han perdido sus fincas y explican en 'Código 10' su caso después de haber vivido estos últimos cinco días un auténtico infierno.

Paula Quintas cuenta qué es lo que más rabia da de la situación: ''Es que hemos estado solos, hemos estado abandonados. Mi hermano, mi primo, un amigo y yo hemos estado en el frente del fuego desde el minuto uno. Vimos cómo se pasaba por un sitio que lo podían atacar perfectamente, pero una vez más no había medios. Intentamos apagarlo nosotros con nuestros propios medios, no pudimos y llevamos desde el jueves, viernes, sábado, domingo y lunes hasta mediodía que llegaron los medios porque ya llegaba al pueblo de Robledo de Chavela''.

Alfredo da más detalles: ''La adrenalina de intentar salvar lo poco que te estaba dejando ya libre el fuego, pues se te pasa volando. Intentas hacer todo lo que puedes, pero claro, como habéis podido ver, los medios que teníamos, pues era un pequeño tractor que teníamos en la explotación, una cuba de agua y unos azadores y unas palas que habíamos cogido deprisa y corriendo de casa''.

Respecto a cuánto necesitarían para salir adelante, Paula lo explica detalladamente: ''Hoy mismo nos ha llamado Ángel de Otero para agua, que todos los helicópteros han estado cargando en el único punto de agua que tienen nuestras vacas para forraje. Pero lo que comentábamos mi hermano y yo hoy es la ruina que se nos viene encima más para adelante. O sea, ¿qué va a pasar con la PAC del año que viene? ¿Qué va a pasar con esas hectáreas calcinadas, la del siguiente? Yo tengo que echar de comer a las, bueno, nosotros tenemos que echar a las vacas de comer todos los días, o sea, al final las tengo que tener cerradas en los corrales. Toda la valla perimetral ha ido abajo, se me van a la carretera, está todo calcinado ¿Qué hacemos?''.

''Las llamas estuvieron hasta ayer en la finca. Hoy estaban refrescando todo y le he dicho que no me había dado tiempo, que había visto un poco por encima que la valla estaba destrozada, que el agua la habían agotado'', indica Alfredo y explica que ''cabe la posibilidad de que estén arruinados'': ''Le he dicho a Ángel que la decisión la tomen rápido porque tenemos que valorar si merece la pena seguir o no'', asegura.

Además, Paula asegura que se han sentido abandonados: ''Adrede, no sé si ha sido, yo lo que he visto en el campo, que mi hermano y yo llevamos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ha sido una desorganización total, total. No sé si ha sido desorganización, no sé si ha sido falta de medios. Eso lo tiene que valorar quien lo tenga que valorar. Nosotros te podemos contar lo que hemos vivido nosotros en el incendio''.