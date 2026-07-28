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La tensión ha saltado por los aires durante el último programa emitido en Cuatro de 'Todo es mentira'. Y es que Víctor Camino, diputado del PSOE, ha hecho una valoración de las palabras de Pedro Sánchez en su última comparecencia, lo que ha provocado la reacción de Antonio Naranjo, desencadenando un agitado choque entre ambos.

Al acabar la intervención de Víctor Camino, Antonio Naranjo se ha mostrado contundente, asegurando lo siguiente: "No aspiro a que un diputado del PSOE analice las cosas con arreglo a la realidad y tampoco quiero debatir con él". El diputado socialista no se ha callado y le ha recordado que en el plató de 'Todo es mentira' ya le habían dado alguna "lección". "Me la dan: consiste en darme la razón sin asumir que la tengo", ha respondido, por su parte, Naranjo.

Ambos han protagonizado un intenso enfrentamiento con un intercambio de reproches, en el que el entrevistado le ha recordado que no está en Telemadrid y Antonio Naranjo ha asegurado que el único que necesita "repetir mentiras para estar en una lista" es él. La tensión ha ido creciendo hasta el punto de que Laila Jiménez se ha visto obligada a intervenir.

Todo ha ocurrido cuando Víctor Camino ha sugerido que a Antonio Naranjo le estaban pasando una serie de argumentos desde el PP, ante lo que este no se ha callado: "Perdona, para, no, no, no... yo estoy muy mayor para que me ofendan. Yo no me callo si me ofenden", ha dicho en varias ocasiones Antonio Naranjo.

"No me pidáis que me calle si me ofenden"

"A mí no me pidáis que si me ofenden me calle, porque no lo voy a hacer", ha sentenciado Antonio Naranjo, visiblemente enfadado por las palabras del diputado del PSOE durante el debate político en pleno directo de 'Todo es mentira'.