Son los testimonios desgarradores de quienes vuelven a sus casas después del incendio y ven que lo han perdido todo

Aranzazu, alcadelsa de Valdeiglesias, y Vanessa, de Casavieja, rotas: " Nunca vamos a recuperar lo perdido"

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Son los testimonios desgarradores de quienes vuelven a sus casas después del incendio y ven que lo han perdido todo. Lo están contando en los programas de esta casa - En Boca de Todos, la Mirada Crítica y Vamos a Ver -.es el caso de Esteban, dueño de un cámping arrasado, Emilio, que ha perdido sus naves, o Jose Antonio, que se negaba a abandonar su casa.

José Antonio no solo ha perdido su casa, 4.000 metros cuadrados, hecha por él, y que se negaba a desalojar. Su mujer se llegó a ir sin él. Lo que perdía era el propósito de toda una vida. "Es verdad, esta toda es mi vida de trabajo y de esfuerzo para poder conseguir esto, para comprarla, y ahora mirad este desastre".

Emilio habla desde El Tiemblo, Ávila, tiene sus naves calcinadas: "Coches, motos, todo". Las llamas han devorado su cochem un Tesla de 180.000 euros. "Al menos para que sirva para que no vuelva a suceder"

Esteban, desde San Martín de Valdeiglesias, contempla y recorre su çamping completamente arrasado. Solo ha resistido la chapa, un contenedor derretido. "Vemos las imágenes de Ucrania, de Gaza y es como esto no se puede creer".