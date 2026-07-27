Tristán, un vecino afectado por el incendio forestal Sierra Oeste, denuncia la falta de medios en su localidad y los pueblos de alrededor

Última hora de los incendios forestales en España: se prevé un "cambio de vientos hacia el sur" en el fuego de Ávila, mientras el de Madrid disminuye su avance

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Muy afectado y sin querer señalar a nadie directamente, Tristán, un vecino de una de las urbanizaciones de La Adrada (Ávila) ha querido denunciar en ‘En boca de todos’ el sentimiento de abandono que sienten ante la falta de medios que han llegado a su localidad.

Tristán, un joven vecino de la localidad de La Adrada en Ávila, ha explicado muy afectado cómo el viento sigue complicando la extinción del incendio forestal Sierra Oeste por la zona de Ávila: “Se levanta viento y eso complica las cosas…” y ha querido mostrar su dolor ante el sentimiento de abandono que han sentido: “Hemos empezado a ver los medios aéreos hoy, aquí el aire corre como la pólvora…”.

Comprenden que había zonas de la Comunidad de Madrid en estado crítico, pero ellos también necesitan ayuda: “Entendemos que el fuego de Madrid era peligroso y estaba cerca de las poblaciones, pero no puede ser que esta zona se quede abandonada… No hemos visto ni un avión ni un helicóptero hasta que la cosa se ha puesto realmente fea… No ha sido justo… Lo consideramos así, hemos estado incomunicados… No ha estado ni cerca de lo que esperábamos para una zona que lleva años avisando del peligro y que nos pone en peligro a todos…”.

“Nos evacuaron pronto, pero cuando quisimos subir a ayudar no pudimos ni hacer ni el intento…”, ha seguido explicando con dolor por la situación que están viviendo centenares de vecinos.

José Antonio, vecino de Pelayos de la Presa afectado por el incendio: “Lo he perdido todo”

Todavía en shock, José Antonio, uno de los vecinos de Pelayos de la Presa que ha visto como el fuego del incendio forestal Sierra Oeste devoraba su casa, ha hablado en directo con Nacho Abad y nos ha contado con lágrimas en los ojos que lo ha perdido todo y cómo no ha podido ni salvar la urna con los restos mortales de su hijo fallecido a causa del COVID.

Un anillo forestal alrededor de los pueblos, la solución para salvar los pueblos del fuego

Juan Pablo, bombero forestal, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para analizar la situación del incendio forestal Sierra Oeste y ha explicado cuál sería en su opinión la solución para evitar que los incendios lleguen a las viviendas: “Si yo fuera alcalde de un pueblo lo que yo haría es crear un anillo forestal para que si hay un incendio la gente del pueblo esté segura, no tenga que escapar, que no se quemen sus casas y en segundo lugar, los bomberos forestales apagarían el incendio forestal, yo no tengo competencias para entrar en una casa… Si conseguimos tener una zona que esté limpia, el incendio no se propaga”.

Vecino de Chapinería, sobre el incendio: “Estuvimos 16 horas luchando contra el fuego y no vino nadie”

Los vecinos denuncian que la falta de medios recibida durante las primeras horas del incendio y relatan cómo fueron los vecinos que se negaron a evacuar sus viviendas lucharon sin medios contra el fuego.

Miguel, vecino El Tiemblo (Ávila): “Nos hemos quedado los rebeldes, 150 chavales aparecieron y han salvado mi casa”

Agotado e indignado, Miguel, un vecino de El Tiemblo ha mostrado su crítica ante el abandono que están sufriendo los vecinos de Ávila afectados por el incendio y ha relatado como los vecinos que han aceptado la orden de evacuar, están salvando el pueblo”.

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