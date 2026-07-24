La meteorología cumple la regla 30-30-30 aunque mejora este fin de semana

La regla 30-30-30 está vigente aunque el tiempo puede dar un respiro este fin de semana.

La meteorología no ayuda contra los incendios: vientos, escasa humedad y mucho calor

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Las condiciones meteorológicas son claves en la contención del fuego. Sobre todo el viento que va a arreciar hasta las nueve de la noche que pueden llegar a los 50 km/h. La temperatura va a bajar pero se quedará en los 30 grados.

La regla 30-30-30 es un indicador meteorológico que advierte sobre un riesgo extremo de propagación de incendios forestales. Se activa cuando coinciden simultáneamente tres condiciones ambientales y ahora mismo se cumplen las tres:

Temperatura: Superior a 30 °C.

Humedad relativa del aire: Inferior al 30 %.

Velocidad del viento: Mayor a 30 km/h

A partir de mañana sí que podremos tener una ventana de oportunidad de forma incluso notable y el domingo todavía más. El domingo no se descarta que tengamos algo de precipitación en la mitad norte que puede provocar que el terreno esté más húmedo.

La ola de calor nos deja ya y algo va a refrescar. Este sábado refrescará más. La caída va a ser hasta de diez grados, pero el calor sigue siendo muy alto.