Siete incendios siguen activos en España: entre el miedo al fuego y a volver a una casa quemada

Siguen activos siete los incendios activos, la mayoría en Castilla y León.

Récord de incendios: 79.000 hectáreas, arrasadas por el fuego solo en este mes de julio

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Siguen activos siete los incendios activos, la mayoría en Castilla y León. El más extenso es el de La Mierla en Guadalajara, en la misma provincia muy cerca, ya perimetrado el de Selas, se mantiene el nivel 2 en Burgohondo y ya hay evacuados en el declarado en Ponferrada. Y además de los de Ejulve y el cerro de Andévalo.

El incendio forestal que se ha declarado en la localidad madrileña de Villa del Prado, diferente del que comenzó este miércoles en Almorox (Toledo), ha obligado a evacuar a la población del municipio de Aldea del Fresno -3.500 según el Instituto Nacional de Estadística- a la localidad de Villamanta, según Emergencias Comunidad de Madrid 112. Incendios también en San Martín de Valdeiglesias cuyas llamas ya afectan a Pelayos de la Presa.

Los agentes de la Guardia Civil avisaron a todos los vecinos del encinar del Alberche. Hasta 1.000 hectáreas quemadas. Hasta saltaron algunas vallas para acceder a las viviendas. Tuvieron que forzar más de una puerta. Acompañaron a algunos vecinos hasta la puerta. A algunos ciudadanos les sacaron en volandas entre varios agentes.

Era la tarde-noche y el incendio que acababa de declararse en Almorox ya llegaba al sur de Madrid. El fuego estaba muy cerca de las casas. En pocos minutos algunas estaban ya calcinadas. De noche las llamas seguían devorando más y más casas. Ha sido una noche intensa para los equipos de extinción, que han atacado el flanco izquierdo del incendio y abierto varios cortafuegos con maquinaria.

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Las llamas del fuego de Almorox han cruzado a la Comunidad de Madrid y mantiene a decenas de vecinos desalojados en ese polideportivo. Los agentes cierran el paso al Encinar del Alberche. Esta urbanización del municipio de Villa del Prado, en Madrid, fue anoche desalojada por temor a que las llamas del incendio que se originó en Almorox, en Toledo, llegase a las viviendas. Los vecinos enseñan el móvil cómo el fuego casi alcanza su casa. En el Polideportivo Villa del Prado han pasado la noche algunos de los vecinos desalojados.

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El incendio de la Mierla en Guadalajara ha calcinado más de 32.000 hectareas. Es el segundo más grande de la historia de España, pero parece que empieza a dar una tregua. Los vecinos tienen todavía el susto en el cuerpo. Estamos ante incendio en el que una veintena de medios terrestres siguen trabajando para acabar de extinguir las llamas que quedas en los puntos calientes que todavía siguen vivos.

Los vecinos desalojados han empezado a volver a sus casas. Lo que contemplan es un paisaje devastador para los residentes de la zona. Marisol y Alejandro duermen en casa, mientras Nati llena ya su nevera. Un cambio de viento salvó sus casas.

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“Bueno, es muy triste, muy triste, muy triste, es una verdadera lástima. Y bueno, mientras no haya víctimas, digamos que todo va bien". No hay pérdidas de vidas humanas, pero el daño ecológico es enorme. "Corzos muertos, jabalíes muertos atrapados en el fuego. En resumen, un desastre, un desastre ecológico. En otras palabras, lo han dejado arder, han dejado que uno de los 'pulmones' más grandes de toda España se haya quemado".

Hoy, una semana después, el incendio ha entrado en fase de estabilización y el pronóstico es bueno. Los servicios de extinción están logrando contener las llamas .Y nueve de los 34 municipios evacuados han sido ya realojados, entre ellos el de La Mierla, donde se originó el incendio. Todose se besaron al llegar a sus casas. Pero todavía preocupa el frente abierto en el noroeste y sobre todo las rachas de viento de las próximas horas.

Mejores noticias llegan del otro incendio de Guadalajara, el de Selas, que está ya perimetrado y con todos los vecinos de vuelta a sus casas, aunque con un paisaje muy diferente.

Miren donde miren, los vecinos de Burgohondo, en Ávila, no han vuelto a ver el cielo azul. Cerca de las casas solo contemplan humo y llamas. Al menos, un centenar de personas han sido evacuadas. 130 personas acampadas en dos cámpines situados en las proximidades del embalse de El Burguillo y la Reserva Natural del Valle de Iruelas, al sureste de la provincia. En el caso del Valle de Iruelas las llamas se encontraban relativamente cerca cuando se han ido de allí, mientras que en el de 'El Burguillo' el desalojo se ha producido fundamentalmente por el humo. Todos hablan de pena y rabia al ver la Sierra arder. Lo dicen entre lágrimas.

Máxima preocupación por el fuego descontrolado en el que ya trabajan 250 efectivos y 14 medios aereos. Ahora preocupa que las condiciones meteorológcias puedan complicar las labores de extinción. El mal uso de maquinaria pesada ha sido la causa.

Este pasado miércoles, los responsables de la colonia infantil 'Venero Claro', en esa misma zona próxima a Navaluenga, optaron voluntariamente por abandonar las instalaciones, tras declararse el incendio de Burgohondo, que mantiene el nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR).

La propietaria de los dos cámpines, que procede de Méntrida (Toledo), lamentaba estar "perdiendo todo", ya que según le transmitían mientras hablaba que las llamas podían estar entrando en el camping del Valle de Iruelas. Al mismo tiempo, recordaba cómo en su tierra toledana otro incendio se encontraba "a 10 kilómetros" de su casa, donde vive el resto del año, ya que en los cámpines de la provincia de Ávila suele permanecer durante el verano.

La mayoría de los acampados han retornado a sus casas, fundamentalmente en la cercana Comunidad de Madrid, mientras que el resto lo han hecho a sus viviendas en la zona o se han trasladado al espacio habilitado en la localidad de El Barraco, municipio al que pertenecen las dos instalaciones. Además del desalojo de estas instalaciones, también ha ocurrido lo mismo con las casas rurales de 'Las Cruceras' y 'La Rinconada', en la Reserva Natural del Valle de Iruelas.

Además, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado un mensaje EsAlert a los vecinos de las zonas afectadas por este mismo incendio, pidiendo el confinamiento de quienes viven en esta localidad y en las cercanas de Navaluenga y El Tiemblo, debido al humo, que se observa desde la capital abulense, situada a unos 40 kilómetros al norte.

El incendio del Bierzo, en León, muy cerca de donde el año pasado se registró el peor incendio de la historia de España se vive hoy, gracias a los esfuerzos incansables de los efectivos, mejor y se espera que los vecinos desalojados puedan ir volviendo a sus casas. La situación ha evolucionado favorablemente, y el tiempo ha acompañado. Aún habrá que esperar cinco días para hablar de extinción tota.l.

Hay mas focos activos, uno de ellos en Huelva, en el cerro de Andévalo. Y aunque el incendio tiene una buena evolución y sigue en nivel 1. La treintena de vecinos desalojados por ahora no podrán regresar a sus casas a la espera de los cambios meteorológicos. Se teme por el calor y el viento.