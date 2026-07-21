Julito Martínez, el amigo de Zapatero, tira de la manta: ¿Ahora qué?

Isabel Sanz 21 JUL 2026 - 21:18h.

Los escritos de Julio Martínez y de los directivos de Plus Ultra son un giro en el caso Zapatero.

Zapatero quería la concesión de minas de oro de Venezuela para explotar en exclusiva lo que saliera de ellas, según la UDEF

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Los escritos de Julio Martínez y de los directivos de Plus Ultra son un giro en el caso Zapatero. Todos han apuntado la participación del expresidente en el rescate de Plus Ultra, algo que él negaba ¿Ahora qué?

El expresidente queda en una situación muy delicada. Desde el principio él ha dicho que Julio Martínez era un empresario que le contrataba como asesor de Análisis relevante. Hoy, Julio Martínez ha dicho que para nada, que era él el que marcaba los pasos a seguir, el que lideraba estrategias.

Zapatero siempre ha dicho que no intervino en el rescate de Plus Ultra. Pues bien, hoy, tanto Julio Martínez como los directivos de Plus ultra han dicho que sí. Lo único que nadie dice es cómo influyó o en quién influyó para que se aprobara ese rescate, pero desde luego, está más perjudicado que hace dos meses, cuando estalló el caso..

Hay más. La declaración de Zapatero no convenció al juez y ahora tres implicados contradicen su versión. Y al expresidente se le están acumulando las explicaciones. Tiene que dar las de las joyas. Ahora se le acumulan las acusaciones de Julio Martínez y los directivos de Plus ultra, a las que quizás quiera responder. Lo más probable es que, antes de volver a citarle, el juez llame a los directivos de Plus Ultra y también a la secretaria y las hijas de Zapatero, ya imputadas. Y eso ya va a ser después de agosto. Después, veremos si Calama le vuelve a llamar o, incluso, si lo pide él.

El efecto Aldama ha afectado al caso Zapatero. Los que colaboran esperan lograr una condena con penas más bajas. Se suele confesar cuando alguien se siente pillado y opta por reconocer deiltos y contribuir a la investigación. A partir de ahí, hay que tener en cuenta que un pacto con la fiscalía no es papel firmado donde los beneficios del arrepentimiento estén tasados y desglosados. Pero como en el caso de Aldama, esos acuerdos, muchas veces, se saldan con penas de prisión muy bajas o incluso con sin tener que pisar la cárcel.