Daniel Montero 26 MAY 2026 - 15:14h.

Zapatero no tiene minas de oro bajo su titularidad lo que quería era su concesión para explotarlas

Los cargos públicos nunca pueden recibir ni dinero en efectivo, ni relojes caros, ni viajes pagados ni entradas VIP de forma reiterada, ni pueden usarse para pagar influencias siendo ex

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Hya un reguero de operaciones de Julio Martínez que necesitan el benepláctico del régimen chavista como la comercialización de oro, al que ellos llaman amarillo. Hablan de los del desierto, pero en realidad, según las investigaciones de la UDEF, se habían centrado en Emiratos Árabes. Además hay operaciones de petróleo, de compraventa con pavimento, y de operaciones de divisas dentro del territorio venezolano.

Hay operaciones en las que aparece Zapatero y otras en las que no. Hay una operación a través de Islas Vírgenes en la que se pretende recuperar un dinero que se le debe al Gobierno venezolano. Hay que decir que las empresas que operan ahí estaban sancionadas por EEUU o sea que lo mejor en estos casos era ocultarse.

Zapatero, Julio Martínez y las minas de oro

Hay otras operaciones, por ejemplo, la compraventa de petróleo para una empresa china donde directamente se manda la carta al despacho de Zapatero .Hay un elemento que es de pura lógica y es que si Julio Martínez estaba tan cerca de Zapatero para todas las cuestiones polítcas, también lo estaría por las financieras.

En cuanto a las minas de oro, Zapatero ni Julio Martinez, ni las empresas señaladas en el informe tienen la titularidad de ninguna mina de oro. Lo que querían eran tener la exclusiva de comercialización de algunas minas de oro que dependen del Gobierno, de la sociedad pública Minerven, logrando la concesión para explotar lo que saliera de esas minas en exclusiva y hacer negocios de Venezuela hacia afuera.