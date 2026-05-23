La manifestación se ha producido con total normalidad y sin incidentes pero pidiendo prisión contra Sánchez

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La marcha convocada por Sociedad Civil Española, para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, ha intentado llegar hasta el Palacio de la Moncloa. La Policía habría pedido refuerzos al ver cómo centenares de manifestantes se acercaban con gritos e insultos contra Pedro Sánchez, según explica Edurnes Veloa.

Los manifestantes se han encontrado con cordones policiales y varios furgones. Se han vivido momentos de tensión cuando alguno de los participantes ha increpado a los agentes mandándoles a las fronteras con Marruecos. También se ha visto algún forcejeo que ha provocado el corte de algunas carreteras aledañas. La situación ya está controlada y no ha llegado a desbordarse.

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PP y Vox han respaldado la manifestación

La manifestación se ha producido con total normalidad y sin incidentes pero pidiendo prisión contra Sánchez. La convocatoria ha contado con la participación de 40.000 personas según la delegación del Gobierno. Dirigentes del Partido Popular y de Vox han respaldado la marcha e incluso Santiago Abascal ha pedido prisión provisional para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra", ha dicho Abascal.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no ha acudido a la manifestación porque tenía un acto de partido en Palma de Mallorca. "Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno de España. Y ahí está la explicación", ha afirmado durante su intervención.

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"Pedro Sánchez, todo parece indicar que tú también vas palante", ha dicho Miguel Ángel Rodríguez

Zapatero ha monopolizado la conversación política y ha aparecido hasta en la manifestación por la educación que se ha celebrado también en Madrid. Y el entorno de Isabel Díaz Ayuso ha ido un paso más y ha implicado a Pedro Sánchez en el caso. "Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez, todo parece indicar que tú también vas palante. Cuando tenga nueva información privilegiada te contaré, pero vas a ir palante, el PP de Madrid. Ya lo ve en prisión junto a Zapatero", ha resaltado el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Los socialistas hoy no hacen comentarios. Uno de ellos ha sido Felipe González, quien ha reconocido su falta de cercanía con Zapatero pero ha mostrado su preocupación por los hechos. "Creo que el juez de introducción es el juez de garantía. y lo está demostrando. Creo que el auto es un auto muy impresionante y las medidas que está tomando son medidas muy, muy medidas, que la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible y además no lo imagino en ese papel para que tenga un sentimiento profundo de tristeza", ha indicado.

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Víctor de Aldama, uno de los protagonistas de la marcha

En las protestas de Moncloa se ha colado también un invitado: Víctor de Aldama. El nexo corruptor de la trama de mascarillas ha vivido la marcha como si fuese una estrella del rock. Algunas personas hicieron cola para hacerse una foto con él y llegó escoltado por miembros de Desokupa con su líder Daniel Esteve.

Su presencia ha sorprendido mucho, ya que no es común ver a un imputado por corrupción en una marcha contra la corrupción del Gobierno. Víctor de Aldama ha asegurado a Noticias Cuatro que está colaborando con la Justicia y que se manifiesta como un ciudadano más en una marcha que no tiene colores políticos.