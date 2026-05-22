El encontronazo ha surgido cuando Ana Vázquez le ha lanzado una pregunta a Monedero

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En 'Todo es mentira' reciben a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, para que de su opinión sobre la noticia del momento: el auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero.

Y es que el entrevistado está "en contra de los linchamientos" porque si la causa se archiva, pregunta, "cómo devuelves el prestigio y la honra después": "Estoy convencido de que el ataque a Zapatero tiene que ver por su papel internacional porque está con los gobiernos progresistas de América Latina y por su tarea impidiendo que el PP gobierne en España".

Además, considera que todo esto tiene que ver con la doctrina que ha firmado Trump en la que asegura que colaborará para acabar con cualquier gobernante de izquierdas: "Estados Unidos está ayudando al PP para cargarse a Zapatero".

Momento en el que la colaboradora del programa, Ana Vázquez, salta con una pregunta: "¿Actualmente está trabajando para el gobierno de Venezuela?". Es aquí cuando la tensión sube en el plató.

El tenso enfrentamiento entre Ana Vázquez y Monedero

El entrevistado considera que siempre les obligan a hablar de ellos mismos: "Me lanza una pregunta para intentar descalificar mis opiniones. Nos conocemos y esos truquitos baratitos igual le sirven a usted en el día a día, conmigo ya no valen. No intente descalificar mi persona para intentar reforzar sus argumentos inválidos".

Al ver que no ha respondido a su pregunta, la diputada del PP salta: "Está hablando un 'hooligan' del gobierno venezolano".

Momento en el que Laila Jiménez interviene tajantemente: "No vamos a entrar en descalificaciones personales. ¡No me estáis escuchando! No quiero una descalificación personal ni por parte de uno, ni por parte de otro. Estamos montando un espectáculo que no es necesario sobre todo por el respeto a la audiencia".

Sin embargo, cuando Monedero contesta, el enfrentamiento continúa hasta el punto en el que el entrevistado concluye su intervención en el programa a pesar de los intentos de Laila Jiménez de amainar las aguas. Si quieres verlo, no dudes en darle play al video.