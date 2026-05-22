Descubre cuáles son los motivos de la diputada del PP para seguir pidiendo la dimisión de Armengol

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Víctor de Aldama ha asegurado ante el juez Moreno que la actual presidenta del Congreso de los Diputados no estuvo implicada en ninguna irregularidad cuando se le adjudicó el contrato de material sanitario.

Sin embargo, desde el PP han pedido su dimisión a pesar de que el comisionista lo haya retirado. Algo que corrobora Ana Vázquez en 'Todo es mentira': "La sigo pidiendo".

Los motivos por los que sigue pidiendo su dimisión

La diputada popular hace alusión a "hechos probados en el caso Baleares" para justificar su postura en cuanto a Armengol: "Nos mintió en el Congreso porque dijo que no conocía de nada a Aldama y que nunca había hablado con él y tenía 67 WhatsApps como después se pudo comprobar".

Además, "Koldo llama al presidente de Asturias, llama también a Aragón y a Castilla La Mancha y le dice 'Hay que colocar estas mascarillas de soluciones de gestión' y le dicen que no, que son más caras y que no valen. Entonces le dice Koldo a la consejera de Aragón que entonces las iba a colocar en Baleares y en Canarias y efectivamente las colocan en Baleares y Canarias".

"Cuando llegan a Canarias son fake y las meten en un almacén. Esas 4.000.000 de mascarillas que salieron del dinero de los ciudadanos de Baleares las meten en un almacén, encima le hacen un certificado de cumplimiento y es precisamente la presidenta Armengol la que le dice que hable con Palomino y con el que llevaba el tema sanitario", añade.

De hecho, "cuando la Fiscalía empieza a pedirle información y van a buscar allí documentación, intentan en el año 2023, tres años después, hacer un expediente de reintegro que después nunca ejecuta y tiene que ser el gobierno del PP cuando llega la al gobierno en Baleares el que pide la nulidad", afirma.

Por lo que estos son los motivos por los que sigue pidiendo su dimisión: "Ha mentido, ha permitido que la trama corrupta de las mascarillas penetrase en Baleares, igual que en Canarias, porque son precisamente los que apoyaban a Sánchez. Los otros tres que no apoyan a Sánchez fueron los que le habían dicho que no, que no iban a comprar esas mascarillas".

Y es que considera que "gracias a Armengol" entró la trama a Baleares: "Yo nunca dije que la mujer esta había cobrado comisiones o ha dejado de cobrar, no lo sé. Pero ahora, permitió la entrada igual que la permitió también Marlaska en su ministerio".